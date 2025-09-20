Muerte súbita en menores: alarma tras cuatro casos en una semana en Córdoba

En Córdoba, la comunidad está alarmada tras el fallecimiento de cuatro menores por muerte súbita en solo cinco días. La situación genera preocupación entre los padres y profesionales de la salud.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en Capilla de los Remedios, donde Thian, de siete años, falleció durante un cumpleaños. Otro caso involucra a Lautaro, un adolescente de 15 años que murió tras descompensarse mientras jugaba al truco en la escuela. Además, se registró el de un joven de 13 años, jugador del club San Lorenzo, y otro niño de 13 años en Villa Carlos Paz.

Tras los casos señalados, la Sociedad Argentina de Cardiología emitió un comunicado expresando su preocupación por la prevención de la muerte súbita en la actividad deportiva y en la comunidad. En su mensaje, se advierte que "niños y adolescentes practican deporte competitivo sin una evaluación adecuada".

La cardióloga Marcela Altamirano, presidenta del Distrito Córdoba de la Sociedad Argentina de Cardiología, comentó en Cadena 3 que se encuentran preocupados "más que nada cuando están estos casos así tan resonantes". La especialista destacó que la muerte súbita, aunque poco frecuente en la pediatría, genera un gran impacto en la comunidad.

Altamirano también subrayó la importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP), indicando que "el 70% de los casos de muerte súbita ocurren fuera del ámbito hospitalario".

Por ello, enfatizó la necesidad de que la población esté capacitada en RCP y el uso de desfibriladores automáticos externos (DEA). "El primer contacto de ese paciente que tiene un episodio de muerte súbita puede ser con cualquiera de nosotros, y las probabilidades de supervivencia de la persona dependen de ello", expresó.

Y amplió: "Es fundamental que los padres mantengan los controles pediátricos al día y que, si sus hijos practican deportes de alto rendimiento, se realicen evaluaciones cardiovasculares adecuadas".

La especialista también instó a conocer los antecedentes familiares para detectar posibles riesgos.

En Córdoba, la ley nacional sobre muerte súbita que establece la obligatoriedad de desfibriladores en espacios públicos no se ha implementado, lo que podría haber influido en la reciente serie de casos. La comunidad debe estar alerta y tomar medidas preventivas para evitar tragedias similares en el futuro.

Entrevista de Lucía González.