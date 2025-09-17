Murió un niño de siete años que se descompensó durante un cumpleaños en Córdoba

Un festejo de cumpleaños en la localidad cordobesa de Capilla de los Remedios terminó en tragedia este lunes por la noche, cuando Thian Toledo, un niño de siete años, se descompensó y murió pese a los esfuerzos médicos.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas durante una celebración en la que el menor jugaba con sus amigos.

Según los familiares, hubo una demora importante en la llegada de la ambulancia. Ana Toledo, tía abuela de Thian, relató a Cadena 3: "Supuestamente se había descompuesto, cayó al suelo y estaba morado". Ana también mencionó la angustia de la familia al recibir la noticia de su muerte: "Llamé a la madre y me dijo que el chiquito estaba muerto".

La tía abuela remarcó que Thian no tenía antecedentes de problemas de salud: "Era un niño muy sano, siempre andaba jugando, corriendo". La familia se mostró devastada por la pérdida y cuestionó la respuesta del servicio de emergencias, ya que "hubo una demora importante" en el traslado del niño al dispensario local.

La madre del pequeño había señalado que su hijo se sentó repentinamente en una silla y se desvaneció. Fue trasladado al dispensario local con signos vitales muy débiles, según informó la Policía. En el centro de salud, el niño sufrió un paro cardiorrespiratorio y, aunque los profesionales intentaron reanimarlo durante 45 minutos, no pudieron salvarle la vida.

La Fiscalía de 2º turno ordenó la intervención de la Policía Judicial para investigar las circunstancias del fallecimiento. El cuerpo del menor fue sometido a una autopsia, y se esperan los resultados oficiales para determinar la causa de la muerte.

En medio del dolor, mamás del colegio al que asistía Thian iniciaron una campaña solidaria para ayudar a la familia Toledo con los gastos del sepelio. "Están atravesando un momento de profundo dolor. Quienes deseen acompañarlos pueden colaborar con los gastos", expresaron en un mensaje difundido.

Informe de Fernando Barrionuevo.