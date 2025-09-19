Schiaretti le respondió a Milei y explicó como será su propuesta fiscal
El exgobernador y candidato a diputado nacional se manifestó en su cuenta personal de X, tras los dichos del presidente en la Bolsa de Comercio. "El presidente miente descaradamente", dijo.
19/09/2025 | 15:51Redacción Cadena 3
FOTO: Juan Schiaretti reclamó por la eliminación de las retenciones.
El exgobernador de Córdoba y actual candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, salió al cruce de Javier Milei tras las críticas que el Presidente lanzó contra su plan económico en la Bolsa de Comercio de Córdoba. A través de un extenso mensaje en redes sociales, Schiaretti acusó a Milei de tergiversar su propuesta y defendió los principales ejes de su programa fiscal.
“El presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal”, afirmó Schiaretti al inicio de su descargo.
En detalle, el exmandatario provincial enumeró cuatro puntos centrales:
Reforma tributaria sin aumentar la presión fiscal.
Propone eliminar los impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, inspirado en el modelo brasileño. “Esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos, para ser más competitivos”, explicó.
Eliminación de retenciones.
Planteó que las retenciones a las exportaciones deben desaparecer, ya que representan apenas el 0,9% del PBI. “Castigan a todo el interior productivo. Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional se llevó 175 mil millones de dólares del interior; de ese total, Córdoba aportó 35 mil millones”, advirtió.
Lucha contra la evasión impositiva.
Recordó que Argentina lidera la evasión en Latinoamérica, con un 3,7% del PBI. “Milei nunca la va a bajar, porque considera ‘héroes’ a los evasores. Es inadmisible que un presidente, cuya obligación es cobrar impuestos, glorifique a quienes los evaden”, sostuvo.
Equilibrio fiscal con equilibrio social.
Schiaretti diferenció su propuesta del ajuste libertario: “El equilibrio fiscal hecho ‘a los hachazos’, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables. Lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social, como hacemos en Córdoba desde hace más de 20 años”.
El mensaje de Schiaretti se produce apenas horas después de que Milei acusara al exgobernador de promover una política “gastomaníaca” que incrementaría el déficit en siete puntos del PBI. Con este cruce, la discusión fiscal se instala de lleno en la campaña, con Córdoba como escenario central.
