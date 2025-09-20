Córdoba en alerta: tormentas con fuertes ráfagas y descenso de temperatura

El fin de semana llega con un clima cambiante y contrastante en Córdoba y varias provincias del centro y norte argentino. Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto Córdoba, explicó a Cadena 3 que la región se encuentra “en el medio de dos masas de aire totalmente distintas”, lo que genera inestabilidad y fenómenos extremos en distintas zonas.

Al norte predomina una masa de aire tropical que elevó las temperaturas a niveles agobiantes: Rivadavia (Salta) registró 41 grados, Santiago del Estero llegó a 40 y en Río Seco, Córdoba, la máxima fue de 37,2°. En contrapartida, la provincia de Buenos Aires y La Pampa están bajo el dominio de aire fresco y húmedo, con abundantes lluvias y tormentas. “Ese choque es el que está generando inestabilidad en todo el país”, indicó Madelón.

En Córdoba capital, el sábado arrancó con humedad, calor y algo de sol que llevó la temperatura a 30°, pero durante la tarde se dio un giro en las condiciones, con el ingreso de aire frío, descenso marcado de temperatura y posibilidad de chaparrones. “Hoy tendremos calor, humedad y algunas tormentas, no muchas en la ciudad, pero muy abundantes en el este del país”, señaló.

Desde la Municipalidad de Córdoba advirtieron que las tormentas podrían alcanzar la capital entre la tarde de este sábado y las 3 de la madrugada del domingo, con temperaturas que oscilarán entre 31° y 35°C. También alertaron sobre reducción de visibilidad por polvo en suspensión y recomendaron a los conductores mantener distancia prudente con otros vehículos.

El Observatorio de Córdoba emitió avisos a corto plazo para localidades como Calamuchita, Río Cuarto, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque S. Peña, Río Segundo, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión, donde ya se sienten los primeros efectos del viento, especialmente en Río Cuarto y Villa María.

De cara al domingo 21, Día del Estudiante y la llegada de la primavera, el especialista anticipó que los festejos vendrán acompañados de vientos del sur y un fuerte descenso térmico: “Los chicos van a tener que llevar abrigo porque va a bajar mucho la temperatura”. Además, rige un alerta naranja por tormentas fuertes para Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires en su totalidad.

Las lluvias más importantes se concentran en el sur cordobés y en el noreste de la provincia, mientras que en la capital solo se registraron chaparrones leves de entre uno y tres milímetros.

Además, desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron alertas amarillas y naranjas en 11 provincias y en la capital federal por lluvias y tormentas.

Según el pronóstico, la región pampeana enfrenta las condiciones más complicadas este sábado 20 de septiembre. Las provincias afectadas por el alerta naranja incluyen toda la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba y el sector este de La Pampa.

El pronóstico extendido en Córdoba indica que el descenso térmico continuará:

Domingo 21/09: mínima 11°C, máxima 21°C, mayormente nublado.

Lunes 22/09: mínima 7°C, máxima 25°C, parcialmente nublado.

Martes 23/09: mínima 8°C, máxima 24°C, algo nublado.

Miércoles 24/09: mínima 6°C, máxima 22°C, algo nublado.

Jueves 25/09: mínima 9°C, máxima 25°C, algo nublado.

Viernes 26/09: mínima 18°C, máxima 28°C, parcialmente nublado.

Los cordobeses deberán prepararse para jornadas con precipitaciones, viento intenso y un alivio en las temperaturas después de varios días de calor extremo.