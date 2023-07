Geo Monteagudo y Flavia Irós, distinguidas en los premios Jerónimo de Córdoba

La 31° edición de la entrega de los premios Jerónimo se realizó este jueves en el reinaugurado Teatro Comedia de Córdoba.

Entre los premiados, estuvieron las conductoras y figuras de Cadena 3 Argentina, Georgina Monteagudo y Flavia Irós.

Georgina Monteagudo trabaja en Cadena 3 desde 2006 y en radio desde que tenía 18. Durante años, acompañó en la conducción a Mario Pereyra y es una de las voces más reconocidas de Córdoba.

En diálogo con Cadena 3, Geo, como se la conoce en el mundo de la radio, afirmó que “se siente orgullosa de ejercer la profesión y haber estudiado siguiendo su vocación". En ese marco, resaltó: "Es un premio al esfuerzo y al trabajo”.

Geo Monteagudo fue distinguida por su trayectoria radial.

También recordó a quien consideró su mentor y resaltó que “lo mejor que le pasó en su carrera fue trabajar con Mario Pereyra, siempre poniendo alma, pasión y vida”.

Por su parte, Flavia Irós recibió el premio como miembro y parte del grupo de madres de hijos con síndrome de Down. La fundación Down Is Up trabaja para brindar herramientas a fin de que las personas con discapacidad puedan independizarse y proyectar una vida autónoma en su hogar.

Flavia Irós fue reconocida por su trabajo con la fundación Down Is Up.

Flavia también resaltó su felicidad por este premio y contó que “las atraviesa como mamás en una fundación que está llena de vida y amor, y que siempre remarca la capacidad de poder soltar”.

Informe de Francisco Vidal.