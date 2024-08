Entre lágrimas, el "Peque" Schwartzman se despidió del US Open

FOTO: Schwartzman homenajeado por la organización del US Open.

El tenista argentino Diego Schwartzman (Nº246 del ranking ATP) no pudo ocultar la emoción tras la derrota en el US Open ante el francés Gael Monfils (Nº45) por 6-7 (2), 6-2, 6-2 y 6-1, en lo que fue su último torneo Grand Slam.

Luego del encuentro, recibió un homenaje envuelto en aplausos de parte de todos los espectadores que se encontraban en el lugar.

“Es difícil hablar, soy alguien que llora mucho. Una vez más jugando acá. Once veces. Lo hice muy bien. Toda la multitud hoy, los años anteriores, toda la gente latinoamericana, toda la gente estadounidense, no sé por qué me apoyan tanto”, exclamó.

“No sé por qué me cuidan tan bien todos los años. No estoy seguro de si lo merezco o no. Pero estoy realmente agradecido. Quiero darles las gracias una vez más a todas las personas aquí y a quienes están viendo por televisión”, agregó.

Finalmente, entre lágrimas, concluyó: “Nunca soñé con este tipo de momentos. Corrí tanto y tal vez lo merezco ahora. Estoy feliz de tener estos momentos. Felicidades a Gael una vez más y a su equipo. Voy a disfrutar cada momento de ahora en adelante. Quiero decirles gracias”.

Desde el año 2014 que “El Peque” dice presente en todas las ediciones del US Open. En aquel año, perdió ante el serbio Novak Djokovic (Nº2) en la primera ronda.

A su vez, lo más lejos que llegó el tenista argentino de 32 años, fue en 2017 y 2019, en los que cayó eliminado en cuartos de final.

Por su parte, en cuanto al ranking ATP respecta, supo posicionarse como el número ocho del mundo en el año 2020.