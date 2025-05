El paro de trabajadores municipales se hace sentir en Rosario

En el Distrito Centro se desarrolló un paro de trabajadores municipales que cuenta con un alto acatamiento. Antonio Ratner, secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, ofreció una conferencia de prensa donde abordó la situación actual y las razones detrás de esta medida de fuerza.

Ratner, en cobertura del móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, enfatizó que "el camino, la advertencia, la denuncia fácil, los calificativos que utilizan, no son, no conducen a un acuerdo". En este sentido, destacó que el 7 de marzo asistieron a una convocatoria paritaria, pero los funcionarios municipales no se presentaron: "El secretario de Hacienda, Sebastián Chale, y el subsecretario de Gabinete, Gabriel Di Paolo, se escondieron porque no tenían una respuesta para darles a los trabajadores". Esto llevó a los representantes sindicales a retirarse de la reunión.

Al ser consultado sobre la acusación de que el paro tiene motivaciones políticas, Ratner respondió: "No somos candidatos a nada, son pavadas". Esta afirmación se dio en el contexto de rumores sobre su vinculación con el candidato Juan Monteverde, a lo que Ratner respondió: "Quizás está enojado por cómo le fue en las elecciones".

El paro, que se refleja en la ausencia de personal en el área municipal, permite que la directora del distrito centro asuma funciones para atender a los ciudadanos que requieren trámites. El gremialista concluyó que "todos los paros son políticos, de alguna manera", reconociendo la naturaleza intrínseca de estas acciones en el ámbito laboral.

Paro en el Carrasco y reclamos

El paro de 24 horas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario se hace sentir en oficinas públicas y Centros de Distritos de la ciudad. En la puerta del Hospital Carrasco, por ejemplo, se observaron cuatro banderas que expresan las demandas del personal: "Falta de personal", "salario digno", "falta de insumos" y "paritarias ya".

El móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, en un recorrido por el lugar, señaló que "hay papeles pegados en la guardia que indican el paro y las guardias mínimas". Este paro afecta directamente a la atención médica, ya que se han suspendido turnos programados y los consultorios externos están cerrados.

El impacto del paro se siente en la salud pública, ya que muchos rosarinos dependen de los servicios que ofrece el Hospital Carrasco.

El paro fue ratificado este lunes a pesar del aviso del intendente Pablo Javkin, que informó que aplicará un aumento trimestral de 8 por ciento vía decreto y descontará el día del huelga a los empleados públicos.

Informes de Fernando Carrafiello.