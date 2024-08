Fassi, sobre Ramón Sosa: "Si se hace, Talleres jugará con equipos de la Premier"

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, brindó una extensa conferencia de prensa en la que rompió el silencio respecto a un abanico de temas, entre los que tocó el tópico que atraviesa por estos días al mundo albiazul: la venta de Ramón Sosa.

“Si se hace lo del Nottingham Forest (club inglés que ofertó por el paraguayo), Talleres hará pretemporada jugando contra tres equipos de la Premier League", informó.

Andrés Fassi habló de la situación de Ramón Sosa



"Si se hace lo del Nottingham, Talleres hará pretemporada jugando contra 3 equipos de la Premier League"



"A eso apuntamos: a ese protagonismo e internacionalización del club"

En ese sentido, apuntó que la transferencia está muy cerca de cerrarse, y marcó que a las condiciones las puso "El Matador".

“Había un compromiso que Ramón tuviese la posibilidad de ser transferido. Pienso que es el mejor delantero del fútbol argentino, y tenía hablado con él y con su representante la chance de salir, siempre y cuando se conjuguen dos situaciones: que la liga a la que pudiera ir fuera aceptada por él, y que el club tenga la retribución que consideramos conveniente”, explicó.

En sintonía, añadió: “Hubo muchas idas y venidas, por tratarse de un jugador que lo viene haciendo muy bien, con distintos clubes y situaciones, en un mercado atípico, exageradamente largo. Escuchamos las opciones, y el que más avanzó fue el Nottingham Forest, de la Premier”.

"Charlamos en muchas oportunidades, y llegamos a un principio de acuerdo y a la recta final. Ahí tuvimos una devolución en la que no estábamos de acuerdo según lo pactado, y se lo mencionamos a Ramón. Es distinta la estructura de armado si se queda o se va, y con 45 días de negociaciones dificultaba más la estructura de armado del plantel. Para que Sosa saliera, las condiciones debían ser según lo pactado. Se le avisó que debía ponerse a disposición del cuerpo técnico", agregó.

Y sentenció: "Ramón se negó a jugar; pidió ser transferido. Asumía esa responsabilidad, con un contrato vigente y al día. Intentamos posponer la venta de él a diciembre, pero siguió en su postura. No compartimos su decisión, pero, para salir, a las condiciones las ponía Talleres, que cuida el valor patrimonial. Hubo unos días de silencio, y ahora estamos en espera. Somos optimistas que Nottingham aceptará lo que pedimos".

En la misma línea, el presidente albiazul resaltó: “A Guido Herrera lo buscó River, y eligió quedarse. A (Gastón) Benavidez lo buscaron dos clubes; a (Alex) Vigo, también. A (Matías) Catalán, Colo Colo. A (Kevin) Mantilla, de la MLS y México. A Portillo de Brasil, y a (Juan Camilo) Portilla, de Colombia, la MLS y México. A (Rubén) Botta lo quisieron seis equipos del fútbol argentino. A (Ulises) Ortegoza, de Alemania, Emiratos y la MLS. A Federico Girotti, de Brasil. El único que se va es Sosa".

"Hicimos un esfuerzo muy grande. Tenemos que estar muy contentos con el plantel que tenemos”, insistió Fassi.

En relación al mercado de pases, acotó: "Es una situación reiterativa. Pasó en enero, que no estábamos contentos con los refuerzos. No tengo redes, pero conozco el sentir de todos. Me parece válido. La evaluación se hace al final, no al principio. Ahí hacemos el balance de qué se trajo y qué no".

“Se fueron jugadores que no formaron parte del esquema titular del plantel (en referencia a Nahuel Bustos y Gustavo Bou). El único que se va del esquema titular es (Ramón) Sosa. Llegó (Sebastián) Palacios de Grecia, que cuando se fue nos lamentamos. Y llegó (Matías) Esquivel, que fue muy importante. (Cristian) Tarragona es un jugador con promedio de 11 o 12 goles por año. (Franco) Moyano, el 5 de Argentinos, lo querían de la MLS y México, y quiso venir a Talleres”, enumeró.

