Fassi: "Es el mejor momento que Talleres ha vivido en su historia”

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, brindó una extensa conferencia de prensa en la que rompió el silencio respecto a un abanico de temas, y consideró, pese a la mala racha en el semestre, que el club vive "el mejor momento de su historia".

“Es el mejor momento que Talleres ha vivido en su historia. Necesitamos, más que nunca, un Talleres unido y protagonista", sostuvo.

En la antesala del duelo ante River, por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, y en referencia a la presencia de público del "Millo", apuntó: "Íbamos a hacer mitad de la (popular) sur para uno y la otra mitad para el otro, pero, por un tema de seguridad, se le da la tribuna sur a River. Vivamos la fiesta del fútbol. Iremos el 21 a Nuñez a vivirla".

"Estamos jugando Libertadores; nos despertemos. Nos quedemos con lo positivo. Estamos golpeados. La gente necesita esta alegría", agregó.

Por otra parte, consultado por Cadena 3 por el estatuto del club y sobre si piensa seguir como presidente de la institución, adelantó que su idea "es continuar, con una reestructura del estatuto, que debe ser acordado con los socios".

“Por la vorágine de actividades que tuvimos no pudimos decidir si seguiré como presidente. Es un tema ya tocado. Habrá una reunión exclusivamente para tocar ese tema, y daremos a conocer qué decidimos en Comisión Directiva para proponer a los socios. No haremos absolutamente nada que no coincida con el deseo de la estructura de los dueños del club, que son los socios", aseveró.

Fassi también hizo alusión a la situación de Ramón Sosa, que constituyó la "novela" del mercado de pases.

“Si se hace lo del Nottingham Forest (club inglés que ofertó por el paraguayo), Talleres hará pretemporada jugando contra tres equipos de la Premier League", informó, y aclaró que las partes están "cerca" de llegar a un acuerdo.

Informe de Nicolás Núñez