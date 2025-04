Un Verstappen impresionante bate con su Red Bull a los McLaren favoritos en Q3

El campeón del mundo Max Verstappen sacó a relucir toda su clase y se quedó con la pole position del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 que se disputa en el exigente Circuito de Suzuka -5.807 mts.-, imponiéndose sobre los favoritos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri en el último intento de la Q3. Charles Leclerc de Ferrari y George Russell de Mercedes cerraron el lote de los mejores cinco clasificados.

Reinó el buen clima en la tarde de la sesión clasificatoria, como en la práctica -14°C de ambiente y 31°C en el asfalto, con solo 12.5 Km/h de viento- y la disputa fue muy apretada en los tiempos a través de las tres sesiones.

Piastri -1.28.143s- y Norris +0.090s, lideraron de entrada los tiempos de la Q1, con Verstappen +0.217s, Leclerc, Tsunoda, Albon y Hamilton, luego de los primeros 7'' minutos de pista abierta. El campeón haciéndole notar al team que el tren delantero no respondía como a él le gusta.

Russell y el Mercedes aparecieron, luego como escoltas y Leclerc, después. En los 5'' finales de la primera fase, el orden era Norris 1.27.845s, Leclerc +0.075s, Piastri +0.298s, Russell +0.356s y el sorprendente Bearman +0.482s con el Haas, Hamilton, Verstappen, Sainz, Tsunoda, Albon, Bortoleto, Gasly, Hulkenberg, Doohan y Ocon, entre los que pasaban; y Ocon, Lawson, Alonso, Antonelli, Hadjar -con un problema de algún elemento suelto en el cockpit- y Stroll, provisionalmente eliminados.

De allí, al final de la fase, la referencia se movió con Piastri 1.27.687, postergando a Russell +0.156s, Norris +0.158s, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Tsunoda, Antonelli -que salió, brillantemente, del fondo-, Gasly, Sainz, Albon, Bearman, Hadjar, Alonso y Lawson, como los que pasaban al siguiente ejercicio. Mientras, Hulkenberg, Bortoleto, Ocon, Doohan y Stroll quedaban en el camino.

La Q2 también fue disputadísima, con registros que se apretaban más en las diferencias. Verstappen comenzó a mostrar las uñas con una primera vuelta rápida de 1.27.502s y récord en los dos último sectores de la pista. Aunque, enseguida, Norris -1.27.146s- y Russell se pusieron delante suyo. Quedando detrás, luego de la primera vuelta rápida de los 15 habilitados, Piastri, Albon, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Hadjar y Gasly, como los que estaban pasando a la definición y Sainz, Alonso, Bearman, Tsunoda y Lawson, debiendo mejorar para no quedar eliminados.

En los 4'' finales, salvo Norris, todos volvieron a salir y el orden se corrigió detrás de los cuatro primeros -Norris, Russell, Verstappen y Piastri- para que pasen con ellos al último paso clasificatorio, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Bearman, Hadjar y Albon. Un gran trabajo de los tres ''rookies'', dejaba afuera a Gasly, Sainz, Alonso, Lawson y Tsunoda. La del japonés, tal vez, la máxima decepción, no pudiendo coronar un buen trabajo previo con la clasificación.

Pero a la ''Qualy'' le faltaba mostrarnos la mejor parte, la inesperada y esa que hace que siempre nos despierten interés las carreras de F1. Porque cuando todo hacía presagiar que veríamos otro dominio de McLaren, la Q3 nos dio una sorpresa muy linda.

Aunque todo comenzó como se esperaba en los 10'' minutos finales, con un Piastri que -de entrada- anotaba el nuevo récord de la pista con 1.27.053s, en una pista que de a poco se enfriaba y en la que a algunos -como las Ferrari- comenzaba a costarles alcanzar la ventana de temperatura óptima para el ''grip''. Detrás del australianos, los primeros intentos ordenaron a Verstappen +0.226s, Leclerc +0.247s, Russell +0.266s, Norris +0.467, Hamilton, Hadjar, Bearman, Albon y Antonelli. Norris era extrañamente lento, pero confirmaría luego un desliz en la Curva 7 de su primera vuelta de Q3.

Cuando faltaban un poco más de 3'' para el cierre, todos los coches del frente volvieron a la pista con un juego de gomas nuevas y la batalla final no pudo ser más sabrosa. Porque, con la sangre en el ojo, Norris comenzó a colorear los parciales de morado -récord- y cerró su giro en 1.26.995s -el primero en bajar 1.27"-. Ni Leclerc, ni Russell lograban mejorar, pero detrás venía Verstappen enhebrando una vuelta de ensueño.

Todas las cámaras se fueron con él y cada curva por la que llevó su RB21 decorado en blanco y rojo como homenaje a Honda, fue un concierto de clase y maestría. Las ''S'', la ''7'', la perfección en la aproximación de las combinadas Degner. Luego, la horquilla, para quebrar el doble ''apex'' en ''Spoon'' como nadie y salir a buscar la ''130R'' a más de 300 km/h, la chicana, la salida a la recta bien junto a la par ed de boxes y la bandera de cuadros que llegaba con su cuarta pole consecutiva en Suzuka.

Detrás suyo, se había quedado para el último pensando en dar la nota pero no pudo ser, Piastri cerró sin bajar su tiempo anterior. Y allí fue cuando sonó en la radio del campeón mundial el grito que le confirmó la P1. Max lo festejó exultante y a los gritos y algo similar sucedió en el box de Red Bull que, por un instante, volvió a ser Red Bull. Gran pole position y una gran posibilidad para la carrera de mañana, en un circuito donde largar primero es buena parte de una victoria.

"Hicimos lo mejor que podíamos, con el mejor balance posible -dijo Verstappen, al final-, no fue fácil, en cada fase hicimos una pequeña mejora y al final lo pusimos todo junto. Fue muy reconfortante. El sector 1 es increíble con el grip que tiene hoy con el nuevo asfalto. Es muy bueno estar en pole, vamos a ver, mañana, puede haber algo de lluvia", cerró el neerlandés que también ha ganado las últimas tres carreras consecutivas en este dificilísimo circuito japonés.

"Estoy contento -afirmó, por su parte, Lando Norris-, felicitaciones a Max que hizo un gran trabajo. Estoy contento porque sacamos todo lo que tenía el coche, la diferencia es muy pequeña y Max hizo una vuelta fantástica. Hice todo lo que podía pero no fue suficiente", reconoció el británico de McLaren.

Algo más frustrado, Oscar Piastri comentó: "Me sentí bien, hice una buena vuelta, pero en la última, son muy pequeños los márgenes. Vamos a hacer todo para mañana, tenemos un gran auto, buen ritmo, pero los otros no están muy lejos, está todo muy apretado. Max hizo un gran trabajo con la pole. Si llueve, me da lo mismo", concluyó el australiano.

Mañana, la carrera de 53 vueltas cuenta con algunas posibilidades de precipitaciones, de acuerdo con los pronósticos y se pone en marcha a las 2:00 am de Argentina. Será la Ronda 3 de las 24 que componen el Campeonato Mundial de F1 2025.

