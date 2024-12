Video: así roban los autos con inhibidores en las playas de los shoppings

Un vecino de Canning, en la provincia de Buenos Aires, grabó el momento en que un hombre de nacionalidad colombiana, de unos 30 años, utilizaba un inhibidor de alarmas en el estacionamiento del paseo comercial Las Toscas Premium, ubicado sobre la calle Mariano Castex.

El video, difundido por El Diario Sur muestra cómo el individuo merodeaba la zona con un dispositivo que bloquea el cierre centralizado de los vehículos, evitando que las puertas queden trabadas correctamente.

Según las imágenes captadas, un conductor notó que su camioneta no cerraba adecuadamente, identificó al sospechoso y lo denunció a la policía.

Los efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar y procedieron a la detención del hombre, quien además portaba un arma blanca tipo navaja. Fue trasladado a la Comisaría Primera de Ezeiza, donde quedó a disposición de la Justicia.

El video se viralizó en redes sociales, destacando la intervención ciudadana que permitió frustrar un posible robo en una concurrida zona comercial.

Nicolás Galetti captó con su teléfono el momento en que su camioneta quedó bloqueada, sin posibilidad de abrir o cerrar sus puertas, mientras un hombre empleaba un dispositivo para desactivar las alarmas de los autos en el estacionamiento.

"Desgraciadamente es bastante habitual, más en una zona que uno esperaría que lo que menos te pase es que te roben", dijo Nicolás a Cadena 3. Relató que, al intentar activar la alarma de su camioneta, ésta comenzó a abrirse y cerrarse sola, lo que lo llevó a sospechar que alguien estaba utilizando un inhibidor.

"Yo siempre estoy grabando cosas raras que me pasan en el día a día y quería grabar que me estaban cerrando la camioneta sola, como si me fuera un fantasma", explicó. Tras darse cuenta de la situación, decidió grabar al delincuente y alertar a la Policía, que llegó al lugar en pocos minutos.

El testigo detalló que, al ser detenido, el sospechoso no portaba identificación ni pertenencias, salvo un inhibidor de alarmas y un cuchillo.

Entrevista de "Ahora País".