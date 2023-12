Cómo cuidarse del Flipper Zero, el dispositivo que pone en jaque a la seguridad

FOTO: Cómo funciona el Flipper Zero. (Foto: ilustrativa)

El Flipper Zero es un dispositivo que comenzó a desarrollarse en 2020 y que sólo lleva poco más de un año en el mercado mundial, que aún es de venta libre, y que, en las manos equivocadas, representa todo un desafío para la seguridad ciudadana.

Su hallazgo generó asombro y preocupación entre los investigadores policiales en Córdoba. Este dispositivo tiene por objetivo conectar distintas tecnologías y controlar los ambientes de conexión. Funciona con redes inalámbricas y puede, por ejemplo, encender o apagar un aire acondicionado o TV. Pero no es el riesgo mayor.

El especialista en ciberseguridad Enrique Dutra habló con Cadena 3 y explicó que el riesgo tiene que ver con otras funciones más complicadas. "Los sistemas de porteros automáticos o portones más antiguos permiten que, con los cambios de señal, se pueda entrar a una casa porque ya se tiene la frecuencia".

En el caso de los portones o autos más nuevos, el riesgo es menor. "Todas las tecnologías nuevas, como controles de vehículos o de portones, tienen un código que se envía apenas lo activo. Ese código se utiliza para cerrar el dispositivo, pero cuando lo vuelvo a abrir, la acción se lleva a cabo con un código nuevo".

Y añadió: "El Flipper Zero capta una sola vez ese código. Si la persona no vuelve a apretar el control para cerrar o abrir el auto o portón, cualquiera que tenga el Flipper Zero puede hacerlo".

En el caso de los autos, sostuvo, lo que se puede hacer para asegurarse de que quede cerrado correctamente es hacerlo con la llave, porque los inhibidores captan la frecuencia del control del auto para que justamente no se cierre y no se active la alarma.

"El Flipper Zero inhibe, pero no clona. Puede afectar todo lo que sea inalámbrico y esto incluye también a las tarjetas de crédito y débito que tengan el chip. Hay que tener mucho cuidado con los plásticos, los delincuentes van unos pasos más adelantados que nosotros", advirtió.

Por último, sugirió Dutra sugirió desactivar el Bluetooh de los celulares y otros dispositivos cuando no sea necesario su uso. "Si el Flipper Zero se contacta con el Bluetooh de tu celular, es posible que te llene de mensajes la pantalla y que te imposibilite usarlo. También puede vulnerar los dispositivos WiFi, como los módems", finalizó.

Entrevista de Rodolfo Barili.