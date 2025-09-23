Se entregó el segundo de los tres taxistas buscados por la golpiza a un pasajero

FOTO: Uno de los taxis involucrados y la mancha de sangre en el asfalto.

En el marco del caso de la golpiza al pasajero del taxi, hace 10 días, en Montevideo y Oroño, se entregó el segundo de los tres taxistas implicados.

El hombre, de 49 años, se presentó este martes por la mañana en la Policía de Investigaciones (PDI), acompañado por su abogado, José Luis Giacometti, quien había informado al Ministerio Público sobre la intención de su cliente de "poner a derecho".

La entrega se produjo tras un allanamiento en la vivienda del taxista, donde no se encontraba al momento de la operación. Este lunes, la PDI detuvo a otro de los involucrados, un hombre de 41 años, mientras que el tercer taxista, que también tiene pedido de captura, continúa prófugo.

El fiscal Lisandro Artacho lidera la investigación y ha anunciado que los dos detenidos serán llevados a audiencia imputativa por tentativa de homicidio, una figura legal de gran gravedad. La atención se centra en las circunstancias que llevaron al pasajero de 43 años a estar internado en terapia intensiva con un severo golpe en la cabeza desde el día del ataque.