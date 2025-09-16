Hermano del agredido por taxistas: "Nada amerita que lo golpeen hasta matarlo"

El sábado a la madrugada, un grupo de taxistas golpeó a Flavio, un hombre de 43 años que viajaba en un taxi y según la conductora que lo llevaba, no quiso pagar y le hizo una propuesta sexual. El agredido está internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en muy grave estado.

Lucas, hermano de Flavio, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y expresó: “Dentro del estado crítico que está, está estable, no mejor, pero sí controlado. Tuvo fiebre. Querían sacarle el respirador y no lo harán hasta que se estabilice. Hay que ver día a día cómo evoluciona. El estado es muy grave y delicado”.

Él es papá, está separado de la mamá de la hija. La dejó temprano y no tuve más noticias. El sábado íbamos a cenar. Le mandé un mensaje, no me respondió, y al otro día supe lo que había pasado. Él estaba con amigos y se fue solo. Está en coma, no sabemos nada”, relató.

Además, comentó: “Flavio es contador, síndico, trabaja todos los días. Es papá, hace deporte. Eso es Flavio. Que quiso acosar a la taxista y se quiso ir sin pagar, espero que sea verdad…primero era el tema del pago, después el acoso. Espero que lo que declaró la taxista sea verdad porque es muy grave. Antecedentes así no tuvo ninguno”.

Y añadió: “Si hay testigos que se sumen. Solo quiero que Flavio esté bien y se llegue a la verdad. Hay un video que vi, pero no sé si está cortado o no. El fiscal habló con la exmujer de Flavio, ella se está ocupando de eso. Nos llamó un amigo de España, así nos enteramos. Me recontra sorprende, no entiendo nada, no puedo creer lo que pasó, de todas las partes. Rarísimo bajarse sin pagar, pero nada amerita que lo golpeen en el piso hasta intentar matarlo. Sería bueno que los taxistas se presenten y cuenten su versión”.

Entrevista de Hernán Funes.