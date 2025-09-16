En vivo

Radioinforme 3 Rosario Notas

Hermano del agredido por taxistas: "Nada amerita que lo golpeen hasta matarlo"

Lucas contó cómo es Flavio, el hombre que fue ferozmente golpeado por un grupo de choferes de taxis y pelea por su vida en el HECA. Pidió que los testigos sumen versiones y videos para esclarecer lo sucedido.

16/09/2025 | 07:54Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El lugar en el que agredieron a Flavio.

  1.

    Audio. Hermano del agredido por taxistas: "Nada amerita que lo golpeen hasta matarlo"

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

El sábado a la madrugada, un grupo de taxistas golpeó a Flavio, un hombre de 43 años que viajaba en un taxi y según la conductora que lo llevaba, no quiso pagar y le hizo una propuesta sexual. El agredido está internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en muy grave estado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lucas, hermano de Flavio, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y expresó: “Dentro del estado crítico que está, está estable, no mejor, pero sí controlado. Tuvo fiebre. Querían sacarle el respirador y no lo harán hasta que se estabilice. Hay que ver día a día cómo evoluciona. El estado es muy grave y delicado”.

Él es papá, está separado de la mamá de la hija. La dejó temprano y no tuve más noticias. El sábado íbamos a cenar. Le mandé un mensaje, no me respondió, y al otro día supe lo que había pasado. Él estaba con amigos y se fue solo. Está en coma, no sabemos nada”, relató.

Además, comentó: “Flavio es contador, síndico, trabaja todos los días. Es papá, hace deporte. Eso es Flavio. Que quiso acosar a la taxista y se quiso ir sin pagar, espero que sea verdad…primero era el tema del pago, después el acoso. Espero que lo que declaró la taxista sea verdad porque es muy grave. Antecedentes así no tuvo ninguno”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y añadió: “Si hay testigos que se sumen. Solo quiero que Flavio esté bien y se llegue a la verdad. Hay un video que vi, pero no sé si está cortado o no. El fiscal habló con la exmujer de Flavio, ella se está ocupando de eso. Nos llamó un amigo de España, así nos enteramos. Me recontra sorprende, no entiendo nada, no puedo creer lo que pasó, de todas las partes. Rarísimo bajarse sin pagar, pero nada amerita que lo golpeen en el piso hasta intentar matarlo. Sería bueno que los taxistas se presenten y cuenten su versión”.

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Flavio? Un grupo de taxistas golpeó a Flavio, un hombre de 43 años, por negarse a pagar un viaje y hacer una propuesta sexual.

¿Quién es Flavio? Flavio es un contador de 43 años que está internado en muy grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

¿Cuándo sucedió el hecho? El incidente ocurrió el sábado a la madrugada.

¿Dónde se encuentra Flavio actualmente? Flavio está internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

¿Por qué se generó la agresión? La agresión se generó porque Flavio se negó a pagar el viaje y supuestamente acosó a la taxista.

