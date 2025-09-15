En vivo

Radioinforme 3 Rosario Notas

Brutal paliza a pasajero de taxi: "Nada justifica la justicia por mano propia"

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, habló en Cadena 3 Rosario sobre la golpiza que un grupo de taxistas le dio a un hombre que se habría negado a pagar un viaje.

15/09/2025 | 07:57Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Uno de los taxis involucrados en la golpiza al pasajero.

  1.

    Audio. Brutal paliza a un pasajero de taxi: "Nada justifica hacer justicia por mano propia"

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

Un hecho violento en Rosario ha dejado a un pasajero de taxi en estado crítico, actualmente en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). La Fiscalía ha calificado el incidente como una tentativa de homicidio, mientras un grupo de cinco taxistas, cuatro hombres y una mujer, se encuentra bajo sospecha. Los implicados están identificados y en libertad mientras avanza la investigación.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que se está recopilando material del sistema de vigilancia de taxis para identificar a los vehículos involucrados. “Desde el sábado ya, sábado del mediodía, todo eso fue aportado”, indicó Chale, quien también confirmó que las chapas patentes de los taxis implicados serán caucionadas y no podrán prestar servicio hasta que se aclare la situación.

El conflicto se originó cuando una mujer taxista, que no era la titular del vehículo, tuvo una discusión con el pasajero. Según el testimonio del titular del taxi, “esta persona se pone muy violenta” y se negó a pagar el viaje, argumentando que la ruta no era la adecuada. “Ella se puso muy... o sea, se intimida, modula por la radio”, agregó. Este relato incluye acusaciones de intento de acoso sexual, aunque Chale aclaró: “No me consta, es lo que... formó parte del comentario inicial entre las personas que estuvieron involucradas”.

Chale también reflexionó sobre la reacción de los taxistas ante la situación: “No hay ningún tipo de, nada que justifique hacer justicia por mano propia, menos llevándolo al límite de una golpiza”. Reiteró que la situación podría haberse resuelto de manera más adecuada, utilizando los recursos disponibles para denunciar a la policía. La investigación continúa y las autoridades esperan obtener más claridad sobre los hechos a través de videos y testimonios. “Estamos a la espera de que el fiscal determine exactamente quiénes son los que participaron de la golpiza y determinar también las responsabilidades”, concluyó Chale.

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Un pasajero de taxi fue golpeado por taxistas tras no pagar el viaje y se encuentra en estado crítico.

¿Quiénes están involucrados? Un grupo de cinco taxistas, cuatro hombres y una mujer, son los sospechosos del ataque.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El hecho violento tuvo lugar el sábado, y desde entonces se está investigando.

¿Dónde se encuentra el pasajero herido? Actualmente está en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

¿Por qué se produjo la agresión? La discusión se generó porque el pasajero se negó a pagar el viaje y hubo acusaciones de acoso sexual.

