Una mañana para todos Rosario Una Mañana para todos Rosario

Habló el titular del taxi involucrado en el violento ataque a un pasajero

El titular del taxi involucrado en el violento episodio de Oroño y Montevideo dio su versión sobre lo ocurrido. Según Pablo, su chofer fue víctima de un pasajero que se negó a pagar y le ofreció dinero a cambio de un acto sexual, mientras otros taxistas intervinieron en apoyo.

13/09/2025 | 10:45Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El hecho ocurrió durante la madrugada.

Un violento episodio se registró en la madrugada de este sábado en la zona de Oroño y Montevideo, en Rosario. Según las primeras informaciones, un hombre se negó a pagar un viaje en taxi y terminó con lesiones de consideración, siendo trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). La policía demoró a cinco taxistas implicados en el altercado.

Pablo, titular del taxi involucrado, dio su versión sobre lo ocurrido en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario: “Mi chofer me contó que el pasajero se puso muy violento, no quería pagar el viaje y además le ofreció dinero a cambio de un acto sexual. Ella se asustó y dio aviso por radio a colegas”.

Según su relato, la intervención de otros taxistas fue en apoyo a la chofer, pero no pudo presenciar cómo se desarrolló el conflicto: “Llegaron en apoyo, como suele hacerse ante estas situaciones, pero a partir de ahí no puedo dar fe de lo que ocurrió”.

Sobre la legalidad y condiciones de trabajo, Pablo aclaró: “Todos los conductores estaban habilitados, con papeles al día. Mi chofer estaba trabajando y se convirtió en víctima de esta situación”. También detalló que su unidad sería la sexta en intervenir y que los cinco taxistas demorados participaron del apoyo a la colega en una situación que calificó de “muy delicada”.

En cuanto a la versión sobre el pasajero, Pablo agregó que, según su chofer, estaba bajo los efectos del alcohol y que se negó a pagar argumentando un desvío del recorrido, aunque la conductora sostiene que el trayecto era el correcto. “Ella detuvo el vehículo y le pidió que pagara el viaje hasta ese punto, pero él insistió con la oferta económica por un acto sexual”, resumió.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Un hombre se negó a pagar un viaje en taxi y resultó herido tras un altercado.

¿Quiénes están involucrados? Un taxista llamado Pablo y cinco colegas taxistas que intervinieron en la situación.

¿Cuándo sucedió el incidente? En la madrugada de este sábado.

¿Dónde tuvo lugar el hecho? En la zona de Oroño y Montevideo, en Rosario.

¿Cómo se está manejando la situación? La fiscalía investiga para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.

