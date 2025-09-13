En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Taxistas golpearon a un pasajero que no pagó el viaje: cinco detenidos

El hecho ocurrió en la zona de Oroño y Montevideo; la víctima fue trasladada al HECA con lesiones.

13/09/2025 | 08:51Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El incidente ocurrió esta madrugada.

Un violento episodio se registró en la madrugada de este sábado en la zona de Oroño y Montevideo, en Rosario. Según las primeras informaciones, un hombre tomó un taxi y, al llegar a destino, se negó a pagar el viaje.

El pasajero comenzó a patear el vehículo conducido por una mujer taxista, lo que motivó que la trabajadora pidiera ayuda a colegas. Minutos después arribaron otros choferes y entre varios golpearon al hombre.

La víctima resultó con heridas de consideración y fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvila (HECA). En tanto, la Policía detuvo a cinco taxistas que participaron del ataque, quienes quedaron imputados por el delito de lesiones graves.

Tras la intervención, los móviles policiales trasladaron los vehículos de los trabajadores a la comisaría como parte del procedimiento.

Informe de Juan Cruz Albergoli.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Un hombre se negó a pagar un viaje en taxi y agredió al vehículo, lo que llevó a otros taxistas a golpearlo.

¿Quiénes estuvieron involucrados? Un hombre, una mujer taxista y cinco taxistas que participaron en el ataque.

¿Cuándo sucedió el incidente? En la madrugada de este sábado.

¿Dónde tuvo lugar el hecho? En la zona de Oroño y Montevideo, en Rosario.

¿Cómo se resolvió la situación? La víctima fue trasladada al HECA y la Policía detuvo a cinco taxistas por lesiones graves.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho