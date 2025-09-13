Taxistas golpearon a un pasajero que no pagó el viaje: cinco detenidos
El hecho ocurrió en la zona de Oroño y Montevideo; la víctima fue trasladada al HECA con lesiones.
13/09/2025 | 08:51Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El incidente ocurrió esta madrugada.
Un violento episodio se registró en la madrugada de este sábado en la zona de Oroño y Montevideo, en Rosario. Según las primeras informaciones, un hombre tomó un taxi y, al llegar a destino, se negó a pagar el viaje.
El pasajero comenzó a patear el vehículo conducido por una mujer taxista, lo que motivó que la trabajadora pidiera ayuda a colegas. Minutos después arribaron otros choferes y entre varios golpearon al hombre.
La víctima resultó con heridas de consideración y fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvila (HECA). En tanto, la Policía detuvo a cinco taxistas que participaron del ataque, quienes quedaron imputados por el delito de lesiones graves.
Tras la intervención, los móviles policiales trasladaron los vehículos de los trabajadores a la comisaría como parte del procedimiento.
Informe de Juan Cruz Albergoli.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Un hombre se negó a pagar un viaje en taxi y agredió al vehículo, lo que llevó a otros taxistas a golpearlo.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Un hombre, una mujer taxista y cinco taxistas que participaron en el ataque.
¿Cuándo sucedió el incidente? En la madrugada de este sábado.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? En la zona de Oroño y Montevideo, en Rosario.
¿Cómo se resolvió la situación? La víctima fue trasladada al HECA y la Policía detuvo a cinco taxistas por lesiones graves.