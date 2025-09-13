Taxistas golpearon a un pasajero que no pagó el viaje: cinco detenidos

Un violento episodio se registró en la madrugada de este sábado en la zona de Oroño y Montevideo, en Rosario. Según las primeras informaciones, un hombre tomó un taxi y, al llegar a destino, se negó a pagar el viaje.

El pasajero comenzó a patear el vehículo conducido por una mujer taxista, lo que motivó que la trabajadora pidiera ayuda a colegas. Minutos después arribaron otros choferes y entre varios golpearon al hombre.

La víctima resultó con heridas de consideración y fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvila (HECA). En tanto, la Policía detuvo a cinco taxistas que participaron del ataque, quienes quedaron imputados por el delito de lesiones graves.

Tras la intervención, los móviles policiales trasladaron los vehículos de los trabajadores a la comisaría como parte del procedimiento.

Informe de Juan Cruz Albergoli.