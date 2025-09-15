Taxista que trasladó al pasajero golpeado: "Él estuvo mal por pasarse de vivo"

FOTO: Uno de los taxis involucrados y la mancha de sangre en el asfalto.

Un incidente violento en Rosario involucró a un pasajero y varios taxistas, resultando en la internación del hombre en estado grave. En principio, el pasajero se negó a pagar el viaje y, tras una discusión, se produjo una pelea en la que terminó herido. Cinco taxistas fueron demorados, aunque el fiscal Lisandro Artacho los ha liberado, manteniendo su identificación mientras se investiga su grado de participación en lo que se califica como una agresión.

Paola, la taxista que trasladaba al pasajero, relató en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, su versión de los hechos. "Él se subió tranquilo y empezamos a hablar bien. Cuando llegamos a Montevideo y Oroño, el pasajero se tiró hacia atrás y me dijo que lo estoy llevando a cualquier lado", explicó. Tras un intercambio de palabras que habrían incluido una propuesta sexual, el pasajero intentó negarse a pagar, lo que provocó que Paola llamara a la central para pedir asistencia.

"Cuando se bajó, empezó a caminar hacia la plaza y le dije que me pague el viaje. Ahí, unas personas en la plaza le dijeron que pague y, tras un forcejeo, él le lanzó un golpe a uno de los taxistas que habían llegado, quien respondió y lo noqueó con un solo golpe", añadió Paola. Ella enfatizó que no se trató de múltiples golpes, sino de un único impacto que dejó al pasajero en el suelo. "Cayó redondo, sin ninguna reacción", afirmó.

Paola también mencionó que, aunque tiene un botón de pánico en su taxi, no lo utilizó en ese momento, priorizando la comunicación con la central. "Lo único que tenía cerca era la radio del taxi", aclaró. La situación ha generado un gran revuelo, y la taxista se sintió incomprendida, afirmando que "nunca hubiera querido que el chico termine así, pero él estuvo mal al negarse a pagar y pasarse de vivo".

El parte médico del pasajero golpeado

La directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), Andrea Becherucci, informó sobre el estado de salud del joven, quien permanece internado en la unidad de terapia intensiva con asistencia mecánica ventilatoria. "Él está con sedantes, que es parte del tratamiento de su traumatismo de cráneo", explicó Becherucci. Además, el joven cuenta con un sistema de monitoreo que evalúa la presión dentro de su cerebro para determinar si las lesiones son potencialmente quirúrgicas.

La doctora indicó que, aunque el paciente se encuentra "estable dentro de la gravedad del cuadro inicial", su situación sigue siendo crítica. "Él es un paciente que tiene un traumatismo de cráneo grave y, si bien la evolución viene siendo favorable, hay que seguir esperando", añadió. Becherucci también destacó que el joven presenta "estigmas de traumatismo de cráneo" y que las lesiones más serias son intracranianas, lo que pone en riesgo su vida.

Respecto a la recuperación, Becherucci comentó: "Es un paciente joven que está respondiendo bien a los tratamientos que se le están instaurando", aunque advirtió sobre la necesidad de ser cautos con los pronósticos debido a la gravedad de las lesiones.

La mirada del sector taxista

José Iantosca, representante de la Cámara de Titulares de Taxis, expresó su inquietud sobre la creciente violencia en la sociedad, señalando que "esto es un problema, creo que está en toda la sociedad, en todos los sectores sociales".

Iantosca destacó la importancia de la intervención policial en situaciones de conflicto, afirmando que "el que tiene que ir es la policía, el que soluciona el problema es la policía". En este contexto, subrayó que los taxistas deben evitar confrontaciones y en su lugar, "llamar a la policía, para que no haya problema".

El incidente involucró un desacuerdo por el pago de un viaje y una denuncia de acoso sexual. Iantosca comentó que "tenemos dos hechos, el no querer pagar y el intentar abusar de una chica o acosar a una chica, son dos hechos, ese es un hecho grave". Sin embargo, también advirtió sobre la reacción violenta, indicando que "tampoco tenemos que salir a matar a una persona o a patearlo en la cabeza".

El representante del sector hizo un llamado a la reflexión sobre la violencia en la sociedad, mencionando que hay discursos que fomentan actitudes agresivas, como los de algunos legisladores. "Cuando desde arriba te bajan que a los choros hay que matarlo, que hay que pegarle un tiro en la cabeza, avala, avala, avala", concluyó Iantosca.

Entrevista de Alberto Lotuf. Informes de Fernando Carrafiello y Juan Cruz Albergoli.