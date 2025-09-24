Imputan a tres taxistas implicados en la golpiza al pasajero
El agredido tiene 43 años, fue atacado en Montevideo y Oroño y está internado hace 10 días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
24/09/2025 | 07:15Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El lugar en el que agredieron a Flavio.
Este miércoles a las 10.30 imputan a tres taxistas implicados en la agresión al pasajero de 43 años en Montevideo y Oroño.
/Inicio Código Embebido/
Violencia en Rosario. Hermano del agredido por taxistas: "Nada amerita que lo golpeen hasta matarlo"
Lucas contó cómo es Flavio, el hombre que fue ferozmente golpeado por un grupo de choferes de taxis y pelea por su vida en el HECA. Pidió que los testigos sumen versiones y videos para esclarecer lo sucedido.
/Fin Código Embebido/
La audiencia será en el Centro de Justicia Penal y estará centrada en la actividad de los implicados en la madrugada en la que el pasajero, un contador llamado Flavio, fue brutalmente golpeado.
Uno de los implicados fue detenido el lunes por la Policía de Investigaciones (PDI) y dos se entregaron este martes. Tienen 34, 41 y 49 años. La víctima, un contador de 43 años, sigue internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
/Inicio Código Embebido/
Violencia en Rosario. Taxista que trasladó al pasajero golpeado: "Él estuvo mal por pasarse de vivo"
Paola, chofer del taxi que llevaba al joven brutalmente agredido por otros taxistas, reveló que él le hizo una propuesta sexual. La víctima de la golpiza pelea por su vida en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). En la nota, el video del hecho.
/Fin Código Embebido/
El fiscal Lisandro Artacho lo encuadró como "tentativa de homicidio" y expondrá el caso y la evidencia ante el juez Hernán Postma.
