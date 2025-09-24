Imputan a tres taxistas implicados en la golpiza al pasajero

FOTO: El lugar en el que agredieron a Flavio.

Este miércoles a las 10.30 imputan a tres taxistas implicados en la agresión al pasajero de 43 años en Montevideo y Oroño.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La audiencia será en el Centro de Justicia Penal y estará centrada en la actividad de los implicados en la madrugada en la que el pasajero, un contador llamado Flavio, fue brutalmente golpeado.

Uno de los implicados fue detenido el lunes por la Policía de Investigaciones (PDI) y dos se entregaron este martes. Tienen 34, 41 y 49 años. La víctima, un contador de 43 años, sigue internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El fiscal Lisandro Artacho lo encuadró como "tentativa de homicidio" y expondrá el caso y la evidencia ante el juez Hernán Postma.