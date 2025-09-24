En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Imputan a tres taxistas implicados en la golpiza al pasajero

El agredido tiene 43 años, fue atacado en Montevideo y Oroño y está internado hace 10 días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

24/09/2025 | 07:15Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El lugar en el que agredieron a Flavio.

Este miércoles a las 10.30 imputan a tres taxistas implicados en la agresión al pasajero de 43 años en Montevideo y Oroño.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La audiencia será en el Centro de Justicia Penal y estará centrada en la actividad de los implicados en la madrugada en la que el pasajero, un contador llamado Flavio, fue brutalmente golpeado.

Uno de los implicados fue detenido el lunes por la Policía de Investigaciones (PDI) y dos se entregaron este martes. Tienen 34, 41 y 49 años. La víctima, un contador de 43 años, sigue internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El fiscal Lisandro Artacho lo encuadró como "tentativa de homicidio" y expondrá el caso y la evidencia ante el juez Hernán Postma.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Tres taxistas fueron imputados por la agresión a un pasajero de 43 años.

¿Quiénes están implicados? Los implicados son tres taxistas de 34, 41 y 49 años.

¿Cuándo se realizará la audiencia? La audiencia se llevará a cabo este miércoles a las 10.30.

¿Dónde ocurrió la agresión? La agresión ocurrió en Montevideo y Oroño.

¿Cómo se desarrollaron los hechos? El pasajero, un contador llamado Flavio, fue brutalmente golpeado por los taxistas.

¿Por qué se imputa a los taxistas? Se les imputa por "tentativa de homicidio" según el fiscal Lisandro Artacho.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho