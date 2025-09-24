Incidentes en Uocra Córdoba a un día de las elecciones gremiales: ocho detenidos
Un policía resultó herido. Los disturbios generaron daños en el mobiliario y la puerta de ingreso de la sede. Hubo un perímetro se seguridad para controlar la situación.
24/09/2025 | 10:58Redacción Cadena 3
FOTO: Ocho detenidos tras una serie de incidentes en Uocra. (Fernando Barrionuevo/Cadena 3)
Audio. Incidentes en Uocra Córdoba a un día de las elecciones gremiales: ocho detenidos
Siempre Juntos
La sede de la UOCRA Córdoba, ubicada en General Paz 630, en la intersección con Tablada, fue escenario de graves incidentes protagonizados por una facción disidente de trabajadores no afiliados al gremio.
Los disturbios, que ocurrieron en la víspera de las elecciones gremiales programadas para mañana, dejaron un saldo de ocho personas detenidas y un efectivo policial con heridas leves.
Los incidentes generaron daños en el mobiliario y la puerta de ingreso de la sede. Por ello, la Policía estableció un perímetro de seguridad en la zona, logrando controlar la situación.
Sin embargo, las autoridades permanecen atentas ante posibles nuevos incidentes durante la jornada electoral del jueves.
Informe de Fernando Barrionuevo.