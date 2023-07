El auto que sorteó Cadena 3, Cadena Heat y La Popu se quedó en Córdoba

Candelaria Del Pilar Lagares González fue la ganadora del auto que sorteó Cadena 3, Cadena 3 Rosario, Cadena Heat, La Popu, junto a Avec.

La ganadora tiene 30 años y reside en la ciudad de Córdoba y es auxiliar de enfermería. A pura emoción y sin poder creerlo, Candelaria habló con la radio minutos después de conocerse la gran noticia.

"Mi hermano me acaba de avisar que gané, no lo puedo creer. Ayer (por el jueves) una compañera (Patricia) me avisó y me anoté en el sorteo. Cargué mis datos con su celular mientras estaba de guardia y sucedió, de verdad no lo puedo creer", expresó Cande.

También expresó que estaba lavando su auto, cuando le comentaron que había sido la ganadora del vehículo nuevo. "Me costó muchísimo conseguir el auto que tengo", recordó.

Al ser consultada si prefería un Peugeot 208 o un Fiat Cronos, Cande optó por este último. "Me quedó mil veces con el Cronos porque soy amante de Fiat", contó.

Dijo que utilizará su nuevo auto para ir a trabajar y que la primera vuelta la dará con su novio y su hija.

"Escucho mucho Cadena 3, que es la que todo el mundo escucha", finalizó.

