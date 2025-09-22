En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos Rosario Notas

Milei se reúne con Trump: "Nada es gratis", dijo un exdirectivo del FMI

Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, habló en Cadena 3 Rosario ante la posibilidad de un pedido de salvataje económico por parte del Gobierno argentino.

22/09/2025 | 10:13Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Javier Milei y Donald Trump.

  1.

    Audio. Milei se reúne con Trump: "Nada es gratis", dijo un exdirectivo del FMI

    Siempre Juntos Rosario

    Episodios

La economía argentina enfrenta un panorama incierto, marcado por la nueva visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos. Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, analizó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, las implicancias de esta situación. Loser destacó que, aunque la gente reacciona como si la crisis actual fuera igual a las anteriores, hay diferencias significativas. “El gobierno ha mantenido, aún con lo duro que representa, el equilibrio fiscal, lo cual es muy importante”, señaló.

Sobre la reunión de Milei con Donald Trump, Loser expresó su escepticismo respecto a un posible préstamo de Estados Unidos, sugiriendo que “nada es gratis” y que cualquier apoyo podría venir con condiciones. “Si le dan un préstamo, no es solo que le den. El Estado no está dando préstamo. Sería un ancla importante que habría que ver si Trump está dispuesto a hacer”, agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Loser también mencionó que la medida de retenciones cero hasta el 31 de octubre, anunciada por el gobierno argentino, es de corto plazo y podría ayudar a recaudar fondos, pero no garantiza estabilidad económica. “Esto está diciendo el gobierno. Mire, lo va a tener que pagar después el gobierno en términos de las retenciones”, afirmó.

Desde Estados Unidos, la percepción sobre la política económica de Argentina es crítica. “Hay una visión crítica, quizás menos crítica porque se sabe menos que Argentina, pero evidentemente incluso el fondo dijo que tienen que proteger”, comentó Loser, refiriéndose a la necesidad de cuidar a los sectores más vulnerables.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, Loser sostuvo que el interés de Trump en Argentina radica principalmente en la estrategia política frente a China, más que en aspectos económicos. “Trump dice que Argentina es un socio importante políticamente en América Latina”, destacó.

Por último, Loser se refirió a las teorías de conspiración que circulan en torno al Fondo Monetario Internacional, afirmando que “la única soberanía que funciona es de hacer las cosas bien internamente, económicamente”. Además, aclaró que el fondo actual tiene una visión más explícita en términos de política social, aunque la disciplina fiscal sigue siendo fundamental.

Entrevista de Alberto Lotuf.

Lectura rápida

¿Qué analiza Claudio Loser sobre la economía argentina?
Analiza las implicancias de la visita de Javier Milei a Estados Unidos y destaca el equilibrio fiscal del gobierno.

¿Quién es Claudio Loser?
Es exdirector del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental y analista de la situación económica argentina.

¿Cuándo se reunirá Milei con Trump?
Milei reprogramó su viaje y se reunirá con Trump este lunes.

¿Dónde se discutirá la política económica de Argentina?
En la reunión entre Milei y Trump en Estados Unidos.

¿Por qué es importante el equilibrio fiscal mencionado por Loser?
Porque es fundamental para enfrentar la crisis económica actual y se diferencia de situaciones anteriores.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho