Milei se reúne con Trump: "Nada es gratis", dijo un exdirectivo del FMI

La economía argentina enfrenta un panorama incierto, marcado por la nueva visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos. Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, analizó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, las implicancias de esta situación. Loser destacó que, aunque la gente reacciona como si la crisis actual fuera igual a las anteriores, hay diferencias significativas. “El gobierno ha mantenido, aún con lo duro que representa, el equilibrio fiscal, lo cual es muy importante”, señaló.

Sobre la reunión de Milei con Donald Trump, Loser expresó su escepticismo respecto a un posible préstamo de Estados Unidos, sugiriendo que “nada es gratis” y que cualquier apoyo podría venir con condiciones. “Si le dan un préstamo, no es solo que le den. El Estado no está dando préstamo. Sería un ancla importante que habría que ver si Trump está dispuesto a hacer”, agregó.

Loser también mencionó que la medida de retenciones cero hasta el 31 de octubre, anunciada por el gobierno argentino, es de corto plazo y podría ayudar a recaudar fondos, pero no garantiza estabilidad económica. “Esto está diciendo el gobierno. Mire, lo va a tener que pagar después el gobierno en términos de las retenciones”, afirmó.

Desde Estados Unidos, la percepción sobre la política económica de Argentina es crítica. “Hay una visión crítica, quizás menos crítica porque se sabe menos que Argentina, pero evidentemente incluso el fondo dijo que tienen que proteger”, comentó Loser, refiriéndose a la necesidad de cuidar a los sectores más vulnerables.

En cuanto a las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, Loser sostuvo que el interés de Trump en Argentina radica principalmente en la estrategia política frente a China, más que en aspectos económicos. “Trump dice que Argentina es un socio importante políticamente en América Latina”, destacó.

Por último, Loser se refirió a las teorías de conspiración que circulan en torno al Fondo Monetario Internacional, afirmando que “la única soberanía que funciona es de hacer las cosas bien internamente, económicamente”. Además, aclaró que el fondo actual tiene una visión más explícita en términos de política social, aunque la disciplina fiscal sigue siendo fundamental.

Entrevista de Alberto Lotuf.