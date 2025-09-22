EE.UU. evalúa opciones para asistir a la Argentina en plena tensión cambiaria

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su equipo evaluaba diversas alternativas para brindar asistencia económica a Argentina, en un contexto de tensión cambiaria. Bessent realizó estas declaraciones antes de su encuentro con el presidente Javier Milei, afirmando que estaban "dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina" y que "todas las opciones de estabilización estaban sobre la mesa".

Bessent expresó en su cuenta de X: “La Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”.

/Inicio Código Embebido/

Argentina is a systemically important U.S. ally in Latin America, and the @USTreasury stands ready to do what is needed within its mandate to support Argentina.



All options for stabilization are on the table. 1/4 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

We remain confident that President @JMilei’s support for fiscal discipline and pro-growth reforms are necessary to break Argentina’s long history of decline.



My April comments make clear our commitment to Argentina's people and to President Milei. 3/4https://t.co/tBVxYUaS0D — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025

/Fin Código Embebido/

El funcionario estadounidense subrayó que “estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y la Argentina volverá a ser grande”.

/Inicio Código Embebido/

We remain confident that President @JMilei’s support for fiscal discipline and pro-growth reforms are necessary to break Argentina’s long history of decline.



My April comments make clear our commitment to Argentina's people and to President Milei. 3/4https://t.co/tBVxYUaS0D — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025

/Fin Código Embebido/