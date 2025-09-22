En vivo

Política y Economía

EE.UU. evalúa opciones para asistir a la Argentina en plena tensión cambiaria

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el departamento que conduce está dispuesto a "hacer lo necesario para apoyar" al país.

22/09/2025 | 10:00Redacción Cadena 3

FOTO: El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su equipo evaluaba diversas alternativas para brindar asistencia económica a Argentina, en un contexto de tensión cambiaria. Bessent realizó estas declaraciones antes de su encuentro con el presidente Javier Milei, afirmando que estaban "dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina" y que "todas las opciones de estabilización estaban sobre la mesa".

Bessent expresó en su cuenta de X: “La Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”.

El funcionario estadounidense subrayó que “estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y la Argentina volverá a ser grande”.

Lectura rápida

¿Quién confirmó la asistencia económica a Argentina?
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó la evaluación de alternativas para asistencia económica a Argentina.

¿Qué opciones se están considerando para la asistencia?
Se están considerando líneas de swap, compras de divisas y compras de deuda gubernamental.

¿Cuándo realizó Bessent estas declaraciones?
Bessent realizó estas declaraciones antes de su encuentro con el presidente Javier Milei.

¿Dónde se considera a Argentina en relación con Estados Unidos?
Argentina es vista como un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina.

¿Por qué se busca asistencia económica para Argentina?
La asistencia se busca en un contexto de tensión cambiaria en Argentina.

