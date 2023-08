Golpe comando en una distribuidora: se llevaron $500.000

Un golpe comando tuvo lugar este jueves a la madrugada en una distribuidora de barrio Belgrano, zona oeste.

Los delincuentes, precisó el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, se llevaron 500 mil pesos.

Además, los asaltantes maniataron a los empleados para llevar adelante el robo. Mientras, les sustrajeron sus pertenencias.

El galpón asaltado está ubicado en Zuviria al 7300, en una zona oeste en la que el crimen recrudeció en las últimas semanas.

El encargado habló y detalló: “Abrimos 4.20. soy el primero que entra a la planta para desactiva la alarma. Detrás de mis socios entraron los ladrones. Ya estaban esperándonos afuera”.

“Eran cuatro ladrones. Me pedían el dinero de la caja fuerte. Les dije que no era mucho, son cajas chicas”, contó, y sumó: “Estaban armados, precintaron a todos. Me ataron los pies y las manos. La policía llegó después”.