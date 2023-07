Video: lo emboscaron y en pocos segundos le robaron $8 millones

Una fábrica de Ayacucho al 3200, zona sur de Rosario, fue el escenario de un golpe comando exitoso para los delincuentes. Cuatro ladrones abordaron a un hombre y en 10 segundos le robaron 8 millones de pesos.

Sebastián, la víctima del robo, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y explicó lo que le pasó.

“Salí del banco con un bolso con dinero. Llegué a zona sur. No alcancé a apagar el motor de la camioneta que me abordaron cuatro personas, me rompieron los vidrios a culatazos, me pidieron el bolso y se fueron”, describió.

En segundos le robaron 8 millones de pesos

En el medio de esta historia, hubo detalles que le generaron dudas. “Me derivaron de banco por el monto. Hubo datos e inteligencia, no tengo pruebas, pero es seguro eso”, denunció. El dinero era para comprar un auto.