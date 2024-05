Por la paralización de la obra pública se perdieron 10.000 empleos en Córdoba

El vicepresidente de la delegación Córdoba de la Cámara de la Construcción, Luis Lumello, habló con Cadena 3 sobre la situación del sector, una de las más afectadas por la profunda recesión de la economía argentina.

El recorte casi total de las partidas nacionales para obra pública, sumada a la caída de la recaudación provincial y la merma en el envío de fondos paralizó las inversiones que tanto el gobierno nacional como el de Córdoba realizaban en obras viales y de infraestructura.

"El parate en la obra pública impactó muy fuerte. En el empleo, de los 450.000 trabajadores registrados que había en julio del año pasado llegan a 300.000 en todo el país. En Córdoba, comparados los mismos períodos, pasaron de 30.000 a 20.000", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La obra pública nacional está totalmente paralizadas. No se están pagando ni siquiera los certificados de deuda de las empresas desde octubre de 2023 en adelante", expresó Lumello.

No hay novedades sobre una posible reactivación. "Sabemos que están evaluando las obras en función del avance, del monto del contrato o del peligro de accidentes que signifique no terminarlas pero todavía no hay definiciones"

Pero la mayor parte de la obra pública que se realiza en Córdoba proviene de fondos provinciales. "La Provincia tiene asignado $700.000 millones para obra pública cuyo inicio está ralentizado por el incumplimiento de envío de fondos de la nación y la caída de la recaudación. Esperamos que se inicie el plan de obras apenas se den las condiciones económicas", dijo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Créditos hipotecarios

El directivo de Camarco Córdoba expresó que en la actual situación "hay una luz al final del túnel" con el lanzamiento de créditos hipotecarios.

"Eso abre una posibilidad que hace poco tiempo no existía y puede reactivar lentamente el sector", opinó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López.