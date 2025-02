Gil Lavedra y la intención de derogar el femicidio: "Hay un error conceptual"

El anuncio del gobierno nacional de la intención de derogar la figura del femicidio generó diferencias dentro de la administración. Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, declaró el 24 de enero que se la busca "eliminar del Código Penal argentino porque esta administración defiende la igualdad ante la ley". Esta afirmación fue respaldada por el presidente Javier Milei en su discurso en Davos, donde cuestionó el "feminismo radical" y su interpretación de la igualdad.

Sin embargo, especialistas advierten sobre las posibles consecuencias de esta medida. Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, explicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que "hay un error conceptual en lo que dice el presidente. No es cierto que la vida de la mujer valga más que la vida del hombre".

Según Gil Lavedra, la ley actual establece un agravante especial para homicidios cometidos en un contexto de violencia de género, lo que busca castigar más severamente estos casos debido a la histórica desigualdad y violencia hacia las mujeres.

El presidente del Colegio Público de la Abogacía también cuestionó la falta de un estudio profundo por parte del gobierno antes de realizar estos anuncios. "Esto es una opción legislativa, y muchos países no tienen la figura del femicidio", indicó. A su vez, enfatizó que "la brecha salarial existe, pero no se puede afirmar que la igualdad formal ante la ley no satisface un principio de igualdad real".

En otro término dentro del contexto judicial, Gil Lavedra expresó su deseo de que la Corte Suprema se integre de acuerdo a lo que establece la Constitución, incluyendo una representación femenina. "No existe tribunal en el mundo occidental que no tenga al menos una mujer en su integración", concluyó.