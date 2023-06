La mulata que enamoró a Córdoba con su comida latina

Yeny Ortega Benavides

María José Hernández Navas nació en Barquisimeto, Venezuela. Vivió en varios lugares de su país: Maracaibo, Mérida, Valencia, Caracas, Margarita, hasta que en julio de 2015 decidió viajar a la Argentina.

Su historia, al igual que las de muchos inmigrantes que dejan su tierra en busca de un futuro mejor, es larga y algo dolorosa.

“Conocí por Facebook a una chica paraguaya que vivía acá en Córdoba y nos hicimos muy buenas amigas”, cuenta a Cadena 3.

“Ella viajó a conocer Venezuela y tuvo la idea de crear un proyecto juntas. Lo hicimos en la Isla de Margarita y nos fue muy bien. Por cuestiones personales ella debió volver a Córdoba y me invitó a que viniera”, recuerda.

En ese momento Majo, como la llaman quienes la conocen, estaba trabajando en Caracas. “Son cosas que se dan como no te las imaginas. En esa época la situación en Venezuela ya estaba muy difícil y costaba mucho conseguir un pasaje de avión”, cuenta.

“Fui al aeropuerto porque me habían dicho que había vuelos por lista de espera y, así sin más, me vendieron el pasaje”, relata.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En una semana, su vida cambió para siempre. “Del aeropuerto llamé a mi mamá y le dije que me iba Argentina. Se iba a infartar”, relata.

En sólo siete días, renunció a su trabajo, guardó las pocas pertenencias que tenía y se subió en un avión hacia su nuevo destino.

“Había gastado todo lo que tenía en el pasaje. Viajé sin nada, ni siquiera tenía un teléfono. Llegué a Ezeiza el 13 de julio a las 5 de la mañana, en pleno invierno y completamente vestida de verano, nunca en mi vida usé una campera”, remarca.

Majo tenía solo 25 años cuando llegó al país. En principio, su viaje iba a durar tres meses. Desde ese día han trascurrido ocho años.

“Llegué a la casa de mi amiga y empecé a buscar trabajo, de cocina, de lo que fuera”, cuenta.

“Me fue muy difícil. Hice de todo: trabajé como anfitriona, en un salón de eventos infantiles, empleada cama adentro, etc”, agrega.

Estuvo cinco años y medio como empleada cama adentro en una casa. En julio del 2020, plena pandemia, renunció para dedicarse de lleno a su emprendimiento.

El origen de Mulata Gourmet

Majo estudió publicidad, relaciones públicas y gastronomía en su Venezuela natal. Ya en Córdoba, y cuando pudo ahorrar algo de dinero con su trabajo, decidió actualizarse y se capacitó en la Escuela de Gastronomía Cecal.

“Empezó a raíz de un cambio de vida. Yo había engordado muchísimo cuando llegué a Córdoba por todos los cambios alimenticios. Me puse activa, empecé a entrenar, a hacer tracking, me hice vegana y comencé a prepararme hamburguesas para llevarme a la montaña. Las compartía con mis compañeros”, cuenta.

Fueron justamente ellos, sus compañeros de aventura, quienes se convirtieron en sus primeros clientes.

“Mi primera venta fueron seis docenas de hamburguesas para amigos. Así fui creciendo hasta que en junio del 2019 me di a conocer más porque participé en un concurso de empanadas en Villa Allende y gané el primer lugar”, relata.

El nombre de “mulata” también fue obra de ellos. “Yo me ponía unos turbantes para ir a la montaña. Una de mis compañeras me pidió que le enseñara. Cuando me puse el turbante me dijo “ahora si pareces una mulata”. Eso me quedó resonando. Yo quería para mi proyecto un nombre latinoamericano, pero que no se enfrascara sólo en Venezuela ni estuviera tan trillado”, cuenta.

Mulata Gourmet cobró vida como proyecto en el 2019. En la actualidad, ofrece una gran variedad de productos veganos, arepas, clases particulares y hasta el servicio de chef a domicilio.

“Si tu te la pasas muy ocupado y no tienes tiempo de cocinar, yo voy a tu casa, te cocino las viandas de la semana o el mes. O si tienes algún evento privado (juntadas, cumpleaños) contratas mis servicios y me adapto a lo que quieras: noche de arepas, tacos y hasta asado”, detalla.

También realiza colaboraciones con reconocidos chefs y restaurantes como la que hará este sábado 10 de junio en conjunto con Bros Comedor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Se trata de un brunch para compartir, en 3 tiempos, con muchos platitos, sabor, toda la impronta latina y el sazón venezolano. Estará acompañado con los vinos de Scotti Wines. Habrá opciones vegetarianas y -para aquellos que no quieran tomar alcohol- agüitas naturales.

El menú tiene un precio de $7500 por persona. Quedan poquísimos lugares.

Informe de Yeny Ortega Benavides.