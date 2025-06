Boca ganaba 2-0, pero Di María y Otamendi empataron para Benfica en un partidazo

Boca Juniors dominaba el partido tranquilo y ganaba por 2 a 0, pero se durmió y Benfica de Portugal se lo empató con diez jugadores de la mano de los campeones del mundo Ángel Di María y Nicolás Otamendi, en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Hard Rock de Miami, por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes 2025.

Para el “Xeneize” convirtieron el delantero Miguel Merentiel, a los 20 minutos, y el mediocampista Rodrigo Battaglia, a los 27 minutos, ambos en la etapa inicial, mientras que Di María descontó, de penal, en el segundo minuto de descuento del mismo período, y el defensor Otamendi sentenció la igualdad, en 38 minutos del complemento.

Además, el mediocampista español Ander Herrera fue expulsado en el equipo de Miguel Ángel Russo, cuando iban 45 minutos de la primera mitad y ya había sido reemplazado.

En el conjunto europeo, el delantero Andrea Belotti se fue a las duchas a los 26 minutos de la segunda parte, por una patada a la cabeza del defensor Ayrton Costa.

Por su parte, el defensor Nicolás Figal también vio la tarjeta roja, a los 44 minutos del complemento, en el “Xeneize”.

Con la igualdad, Boca y Benfica ocupan el segundo lugar del Grupo C, que lidera Bayern Múnich de Alemania, que goleó 10 a 0 a Auckland City de Nueva Zelanda.

En la próxima fecha, a disputarse el viernes 20 de junio, el equipo “Azul y Oro” se medirá con el elenco teutón, a partir de las 22:00 (hora argentina), mientras que el conjunto portugués tendrá que jugar con el equipo oceánico, a las 13:00.

Síntesis del partido

Mundial de Clubes 2025.

Grupo C.

Fecha 1.

Boca Juniors – Benfica (Portugal).

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami).

Árbitro: César Ramos Palazuelos (México).

VAR: Guillermo Pacheco (México).

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Ander Herrera, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Benfica: Anatoliy Trubin; Samuel Dahl, António Silva, Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras; Fredrik Aursnes, Florentino Luis, Renato Sanches; Ángel Di María, Bruma, Vangelis Pavlidis. DT: Bruno Lage.

Goles en el primer tiempo: 20m Merentiel (BJ), 27m Battaglia (BJ); 47m Di María (BE).

Gol en el segundo tiempo: 38m Otamendi (BE).

Cambio en el primer tiempo: 20m Tomás Belmonte por Herrera (BJ).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Andrea Belotti por Dahl (BE); 13m Milton Giménez por Velasco (BJ); 16m Orkun Kökçü por R.Sanches (BE) y Kerem Aktürkoglu por Bruma (BE); 20m Exequiel Zeballos por Merentiel (BJ) y Williams Alarcón por Palacios (BJ); 31m Gianluca Prestianni por Di María (BE), 45m Leandro Barreiro por Florentino Luis (BE).

Incidencia en el primer tiempo: 45m expulsado Herrera (BJ) ya estando en el banco de suplentes.

Incidencias en el segundo tiempo: 26m expulsado Belotti (BE); 44m expulsado Figal (BJ).