Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Canadá

El Gran Premio de Canadá no solo fue una gran victoria para George Russell y para la escuadra Mercedes que, además, coló en el primer podio de su carrera de F1 a su ''delfín'' de 18 años, Andrea ''Kimi'' Antonelli. También fue el final de un túnel un poco oscuro en el que se había sumergido durante las tres carreras consecutivas anteriores -Imola, Mónaco y España-, en las que los pobres resultados desnudaron falencias de su W16 que fueron abordadas con rapidez y, por lo que se vio el fin de semana, solucionadas.

''La Estrella'' llevó al semipermanente ''Gilles-Villeneuve'' -4.361 mts.- de Montreal nuevas suspensiones traseras -el anclaje delantero del triángulo superior es más bajo- y sus coches recuperaron el ritmo. Algo que les ha costado más que a los demás en la era del ''efecto suelo''. Con esta corrección consiguieron neutralizar una temperatura excesiva en los neumáticos traseros y elaboraron el rendimiento con el que su gran piloto líder dominó la clasificación y la carrera. El equipo y sus dos pilotos se llevan esta semana tres de las cinco nominaciones, entre nuestros ganadores del fin de semana.

La otra, es para un Oscar Piastri que, en ese duelo aparte con su compañero que vale nada menos que el título mundial, se dedicó a aprovechar sus debilidades y estiró doce puntos más su diferencia en la punta del campeonato. La Isla de Notre Dame no fue un sitio especialmente ''iluminado'' para su marca, pero el australiano sacó adelante su objetivo de ser cada carrera un poco más líder. En el campeonato y en su escuadra. La lista de los ganadores -hay que sacarse el sombrero- la cierra un Nico Hulkenberg que hace del oficio un culto y como ''Hansel y Gretel'' va juntando las miguitas para terminar en los puntos con su Sauber.

La lista de los perdedores la abre McLaren que, desencontrada, con el mejor coche de la grilla no encontró nunca los lugares por dónde acceder a liderarla. La comparten Ferrari, que llegó en medio de una ''revolución en la granja'' mediática italiana, con la crítica abalanzándose sobre su director Fred Vasseur por los resultados no aparecen y no dio pie con bola en una pista donde tendría que haberse llevado mucho más que unas P5 y P6. Alpine, que recuperó a Colapinto pero lo sacó de los puntos con una estrategia espantosa, mientras Pierre Gasly no pudo salir del fondo ni la ''Qualy'' ni en el ''Grand Prix''. Y entre los pilotos, dos que no supieron tener en cuenta la máxima: "el que se calienta, pierde". Alex Albon de Williams no se bancó que Colapinto lo supere en la partida y la primera vuelta. Después discutió con el equipo airadamente por TV sobre su estrategia y terminó con el motor roto. Y Norris que cuando había minimizado el daño de su mala clasificación y viajaba a la cola de su compañero cediendo solo dos puntos, se auto eliminó -increíblemente- para regalarle diez más.

Como siempre, ''después de las carreras'', el balance en contrastes de C3M.

Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

Ganador: George Russell -Mercedes AMG F1 Team, P1-

La sonrisa que se le había extraviado al británico en el triple fin de semana de carreras -Imola P7, Mónaco P11 y España P4-, volvió a aparecer con un fin de semana contundente para él y para la marca. Russell trabajó con tranquilidad después de su primer ''stint'' del viernes porque supo que las actualizaciones que la escuadra preparó para salir del mal momento estaban acertadas. Así, dominó el viernes y transitó con cierta tranquilidad el sábado, escondiendo el plan de ir a la Q3 con la goma media -la amarilla- para quedarse con la pole, cerrando la vuelta detrás de Piastri y de Verstappen, saboreándola toda, mientras miraba en su volante cómo los sectores parciales se la entregaban, uno por uno. El domingo, solo se trataba de largar bien -en principio-, y lo hizo. De aguantar la carga de Max, y lo hizo. Y de gestionar muy bien el neumático para elegir los ''cuándo'' de cada para, y lo hizo. Fue una victoria inobjetable, su sexta de F1. En la ''guerra psicológica'', después del ''autazo'' que Verstappen le dio en España, el ingles no se escondió y jugó con picardía, con palabra picante el juego que la ''Media Zone'' le proponía. Tal vez, para divertirse y distenderse. Tal vez, para demostrar que no siente la superioridad de nadie. Tal vez, esté bien que lo haya hecho.

Perdedores: McLaren F1 Team -O. Piastri, P4; L. Norris, accidente-

Colocar a los líderes de Constructores, por una diferencia que espanta, entre los perdedores del fin de semana, no es por querer hacer pensar que tienen la obligación de ganar todos los ''Grand Prix'' del calendario. Sino, porque no han estado a la medida de su propia vara. No aparecieron el viernes. Con la P1 de Norris en FP3 parecía que se recuperaban. Al igual que con las buenas P1 y P2 en Q1 -NOR/PIA-, pero las reacciones de Russell y Verstappen de Q2 y Q3, los desequilibraron. Sobre todo a Norris P7, porque Piastri aseguró una buena P3. En la carrera, Piastri perdió un lugar en la largada con Antonelli y no pudo volver pasar al Mercedes del ''rookie''. Y Norris hizo un gran primer ''stint'' largo, que le alcanzó para quedar a tiro de su compañero en las últimas vueltas.

Todo salió mal cuando Norris -buscando el máximo beneficio- intentó el ''sorpasso'' en la recta de boxes, no calculó bien y golpeó a su compañero para terminar contra la pared y fuera de la carrera. Los comisarios le impusieron una penalización de cinco segundos por el accidente, que no le afectó en nada, por supuesto. Los doce puntos de Piastri fueron la suma más pobre del ''team Papaya'' en el calendario. Los puntos no son un problema para ellos, pero tendrán mucho que hablar con sus pilotos en las dos semanas que vienen, antes de la carrera de Austria. El choque Piastri-Norris fue una repetición de la que tuvieron los entonces compañeros de equipo de McLaren, Lewis Hamilton y Jenson Button, en el Gran Premio de Canadá de 2011.

Ganador: Mercedes AMG F1 Team -G. Russell, P1; A. Antonelli, P3-

Una postal con los dos pilotos de ''la Estrella'' que veíamos a repetición hace algunos años, ahora es una rareza que se destaca y aparece recién cuando la temporada ha disputado ya diez carreras. Pero marca el buen rumbo de uno de los equipos que -además- parece bien apuntado para aprovechar el venidero cambio en la regla de los motores.

Lo cierto es que dieron vuelta una situación de tres carreras difíciles, identificando rápidamente su inconveniente y redoblando esfuerzos para que las soluciones aparezcan de inmediato, como lo señaló su jefe Toto Wolff: "Creo que trajimos la nueva geometría trasera para ese problema particular que teníamos, el sobrecalentamiento de la superficie del neumático trasero", señaló respecto de la suspensión trasera con la que corrieron en Canadá y les entregó el gran ritmo del que disfrutaron el fin de semana. Los 40 puntos de Mercedes en Montreal les permitieron superar a Ferrari para recuperar el segundo puesto en la clasificación de Constructores, aunque se encuentran 175 puntos detrás de los líderes McLaren, a pesar de que Lando Norris no logró puntuar en Canadá después de un dramático accidente con su compañero de equipo Oscar Piastri.

Perdedores: Scuderia Ferrari -C. Leclerc, P5; L. Hamilton, P6-

No estar a tiro de la victoria en el fin de semana que los McLaren aflojan es como estar con el tenedor en la mano cuando llueve sopa. Pero a los de Maranello las cosas se les cruzaron desde muy temprano. Las críticas previas en la prensa italiana, el increíble golpe de Leclerc destrozando el coche en FP1 les desencuadernaron bastante el manual de la carrera. La clasificación no fue buena, P5 Hamilton, P8 Leclerc.

Y la carrera tampoco fue gran cosa. Ferrari dividió sus estrategias: Hamilton partió con neumáticos medios y Leclerc con duros. El inglés golpeó una marmota -animal característico del Río San Lorenzo que rodea la isla del circuito- y sufrió daños en el piso que le costaron tiempo de vuelta desde el principio. Leclerc hizo un primer ''stint'' largo e incluso lideró el GP, pero el equipo lo llamó poner otra vez neumáticos duros, lo que le convirtió la estrategia en una de dos paradas. El monegasco después no tuvo ritmo para volver al pelotón de punta, pero sí superó a su compañero. Es la novena vez que lo hace, en diez carreras. Para Hamilton, su nueva etapa de Ferrari significa que por primera en toda su carrera no alcanza a subir al podio cuando han transcurrido diez carreras.

Ganador: Andrea Antonelli -Mercedes AMG F1 Team, P3-

''Kimi'' no solo viene siendo el ''rookie'' del año (P7, 63 puntos), el domingo se metió en la historia alcanzando un podio. Tuvo una largada brillante, una maniobra audaz sobre Piastri que le valió su gran carrera. Corriendo tercero, estuvo cerca de alcanzar a Verstappen en algunos momentos y aguantó la carga del australiano al final, defendiendo magníficamente: "¡Fue una carrera muy intensa y estresante! Estoy muy contento de conseguir mi primer podio en la F1. La partida fue clave para lograrlo. En el último ''stint'', creo que presioné demasiado al principio, lo que dificultó el final. Sin embargo, logré defenderme de los McLaren y terminar en tercera posición". Con 18 años y 294 días, se convierte en el tercer piloto más joven de todos los tiempos en subir al podio, detrás de Max Verstappen y Lance Stroll. Antonelli es también el primer piloto italiano en llegar al podio desde Jarno Trulli en el Gran Premio de Japón de 2009.

Perdedores: Alpine F1 Team -F. Colapinto, P13; P. Gasly, P15-

A pesar de tener desaparecido y confundido al argentino el viernes, con un coche que no podía controlar ni en FP1, ni en FP2 (P18 y P19); tenían mejores sensaciones con Gasly (P9 y P12). El sábado las sensaciones se invirtieron, Franco se sintió mejor en FP3 y dio un paso el frente en Q1 y Q2 superando a su compañero. Clasificó 12° pero se iba en P10 a la grilla por las penalizaciones de Tsunoda y Hadjar. Mientras, Gasly tragaba grueso con su eliminación temprana de Q1 en el último lugar. El domingo, Colapinto hizo un comienzo de carrera ilusionante en P10, pero la estrategia mal decidida lo sacó temprano de la zona de puntos y lo envió a una batalla desagradable, con coches con menos ritmo a los que no podía superar porque no tenía la velocidad final suficiente.

Con las mismas gomas duras desde la vuelta 14, finalizó 13° gracias al AS. A Gasly lo pusieron en una estrategia de una sola parada que sólo le sirvió para remontar hasta la P15, con los mismos inconvenientes que su compañero para luchar por las posiciones. Alpine sigue estancado en el último lugar de Constructores y fue el octavo GP en el que no logra sumar en 10 carreras corridas.

Ganador: Nico Hulkenberg -Kick Sauber Team, P8-

El alemán se pone la capa de héroe y logra lo increíble con el modesto C45 que, hay que reconocer, a revivido con las últimas actualizaciones recibidas. Tras su sorprendente quinto puesto en España, ''Hulk'' tuvo otra actuación impresionante durante el fin de semana canadiense. En clasificación se ubicó en la posición 13, para llegar -por las penalizaciones- a la P11 en su mejor posición de partida desde la segunda carrera en China. El domingo corrió para meterse en los puntos desde que se apagaron las luces del semáforo, fue vivo para ver que habría ''chispazos'' con Albon y Colapinto y los capturó a los dos, para elaborar otro gran trabajo que lo llevó a terminar octavo. Su tercer resultado entre los ocho primeros del año. Es el primer piloto de Sauber que suma puntos en carreras consecutivas desde Valtteri Bottas en 2022 y su equipo ahora está a solo ocho puntos del sexto puesto en Constructores.

Perdedor: Lando Norris -McLaren F1 Team, accidente-

El inglés fue, posiblemente, el piloto más rápido de todos en Canadá, pero simplemente cometió demasiados errores como para aprovechar ese gran ritmo que demostró en gran parte de la carrera. Tras un viernes difícil para su equipo, el sábado se repuso con la P1 de FP3. Pero falló en Q3 y el domingo le quedó una montaña por escalar después de clasificarse séptimo. Pero hizo una buena remontada para colocarse quinto y presionar a su compañero y líder del campeonato, Oscar Piastri sobre las vueltas finales. Sin embargo, cometió un increíble error de cálculo camino a la primera curva, cuando intentaba sobrepasarlo, chocando contra la parte trasera del australiano y forzando su propio retiro. Una maniobra que le ha costado 12 puntos y lo deja a 22 de Piastri en la pelea por el título.

Ganador: Oscar Piastri -McLaren F1 Team, P4-

Vencido en la clasificación por Russell y Verstappen, fuera del podio en la carrera, al puntero del campeonato todas las facilidades del fin de semana en el que estiró su ventaja del campeonato se las acercó su propio compañero, con quien tiene -por ahora- un duelo ''mano a mano'' por el Campeonato Mundial de F1 2025. Por las suyas, perdió el puesto en la largada con Antonelli y se complicó la carrera. Por más que lo intentó, no pudo pasar el Mercedes. Se defendió con fiereza cuando su compañero lo atacó con mejor ritmo y logró desencajarlo. Esa defensa agresiva motivó la ''calentura'' con la que Norris lo fue a buscar en la siguiente maniobra, donde se estrelló y por fortuna no le rompió la goma trasera izquierda golpeada con el alerón delantero del coche de Lando. ¿Suerte de campeón? Su P4 fue el final de una racha de ocho carreras en el podio (una menos que el récord histórico con McLaren establecido por Lewis Hamilton en 2007).

Perdedor: Alex Albon -Williams Racing, abandono-

En la previa, el tailandés consideraba que era posible terminar en P6 o P7 en la clasificación y se mantuvo positivo sobre sumar algunos puntos importantes desde el noveno lugar de la grilla. Sin embargo, tuvo problemas en la primera vuelta, la buena largada de Colapinto lo desencajó y, de allí en adelante, fue un rosario de errores. Partió al pasta en el duelo rueda a rueda con su ex-compañero y amigo para quedar en P11. Intentó entonces que funcionara una estrategia de una sola parada, pero el 'graining' hizo que fuera difícil gestionarlo. Salió fuera de los puntos y, para colmo de males, se vio obligado a retirarse por un problema en la unidad de potencia. Fue su segundo abandono consecutivo.

