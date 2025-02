Siciliano dijo que "no existe" un impuestazo en Córdoba y cruzó a la oposición

Por falta de quórum, la Legislatura de Córdoba no debatió un proyecto presentado por el legislador opositor Gregorio Hernández Maqueda, que proponía una reforma tributaria. Entre las medidas, estaba la eliminación del Impuesto de Sellos, así como una reducción del 50% en todas las alícuotas de Ingresos Brutos.

Además, buscaba eliminar la doble imposición mediante nuevas exenciones para el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto de la Propiedad Automotor.

El fallido debate en la Unicameral generó posturas encontradas entre el oficialismo y la oposición. El titular del bloque oficialista Hacemos por Córdoba, Miguel Siciliano, sostuvo que "hay mucha hipocresía" en las discusiones actuales sobre impuestos y criticó la falta de un debate serio y profundo.

Siciliano explicó que "el 70% de los impuestos que paga la gente se lo queda el Gobierno nacional", y argumentó que, a diferencia de administraciones anteriores, el actual Gobierno no devuelve esos fondos en forma de servicios. "El Ejecutivo se lleva la misma plata, pero tomó la decisión de no brindar más servicios al interior de la Argentina", remarcó en diálogo con Cadena 3.

El legislador sostuvo que la discusión impositiva debe incluir el contexto nacional para ser efectiva. "Sin un debate nacional, es difícil discutir lo provincial y mucho más difícil discutir lo municipal", afirmó. En ese marco, cuestionó a la oposición al sostener que no presenta sus propuestas en la legislatura.

En cuanto al "impuestazo" en Córdoba, Siciliano dijo que "no existe" tal cosa y criticó a quienes no informan sobre los subsidios que reciben ciertos sectores. "Rodrigo Agrelo, por ejemplo, recibió subsidios que todos los cordobeses pagamos", mencionó, refiriéndose a uno de los legisladores opositores que criticó el aumento de impuestos.

"Lo que no dijo Agrelo es que, hasta el año pasado, todos los cordobeses le subsidiábamos 537.604 pesos por año. Lo que él pagaba de impuestos en 2024, estaba topeado, subsidiado. Agrelo pagaba 201.848 pesos. Y tenía de subsidio $537.604. Mientras lo subsidiábamos, él no se quejaba ni llamaba a los medios para cuestionar los aumentos", criticó.

El legislador también respondió a las quejas de jubilados y otros ciudadanos sobre el aumento de impuestos, sugiriendo que algunos no reportan adecuadamente sus propiedades y beneficios. "A lo mejor hay personas que no declararon ciertos metros cuadrados", dijo, cuestionando la falta de transparencia.

Al ser consultado nuevamente por la falta de debate en la Unicameral de Córdoba, Siciliano respondió que "no quiero dar el debate con chantas" y que "44 legisladores de 70 estuvieron de acuerdo con dar la discusión".

Y añadió: "El debate no está agotado porque lo único que pasó ayer es que no dimos tablas para modificar la ley impositiva de Córdoba con un proyecto de los siete que existen. Este jueves a las 11 de la mañana la Comisión de Economía va a tratar los siete proyectos al mismo tiempo y en conjunto como debe ser. Pero si vos te sentás con gente que cuando discute lo impositivo no te cuenta que tenía un subsidio que todos le pagamos de 500.000 pesos, no pone la discusión nacional y la discusión municipal para discutir todos los impuestos. En definitiva, no están buscando bajar impuestos".

"La Argentina puede bajar impuestos. No tengo ninguna duda. La Argentina, las provincias y los municipios pueden bajar impuestos. Pero para eso necesito, necesitamos, que el debate sea serio, sea con verdad", añadió Siciliano en diálogo con Cadena 3.

Sobre el final, el titular de Hacemos Unidos por Córdoba volvió a criticar a la oposición por los reclamos para bajar impuestos, pero sin proponer una solución para el financiamiento de jubilaciones u obra pública. "Rodrigo Agrelo, Rodrigo de Loredo y Luis Juez nos piden aumentar las jubilaciones, hacer obra pública, que sigamos aportando a los servicios de salud, pero bajar impuestos. Ayer no aprobamos el pedido sobre tablas, pero no es que no se dio el debate", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.