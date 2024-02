Qué es el "ítem aula", el método contra los paros docentes que aplicará Córdoba

El Gobierno de Córdoba firmó una resolución que establece la implementación del "ítem profesionalidad docente". Se trata de una iniciativa que imita una medida implementada en 2016 por el Gobierno de Mendoza para disminuir el ausentismo docente y bajar al mínimo el acatamiento durante los paros.

La medida otorga 10% de salario extra a los docentes que no tengan faltas injustificadas, algo que en Mendoza tuvo resultado según las autoridades. En Córdoba, tendrá características similares y aplicará para los docentes que no falten más de tres veces de forma injustificada a su trabajo.

Mientras en Mendoza la medida fue impulsada por la Dirección de Escuelas, que depende del Ministerio de Educación provincial y se estableció por ley, con el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia. En Córdoba, la resolución es del Ministerio de Economía. Eso quiere decir que otra gestión administrativa podría derogarla y cambiarla por otra.

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, fue contactado por Cadena 3 para obtener su posición del tema, pero prefirió no opinar. En tanto, exdirector General de Escuelas de Mendoza, Jaime Correas, dijo a este medio que en esa provincia la resolución se aplicó durante la primera gestión de Alfredo Cornejo con "resultados auspiciosos".

"Esto fue planteado como una forma de evitar el ausentismo docente que hay en la Argentina, que ronda el 18 a 20%. Es un incentivo para evitar el alto ausentismo: hay tantas razones justificadas para faltar en el país, se estima entre 40 y 50 días por reglamento y eso no existe en ninguna otra actividad", explicó Correas.

Señaló que, cuando Mendoza aplicó la resolución, por entonces la inflación alcanzaba el 14%. "Se dio un aumento general del 24% para atribuir ese 10% a cumplir con no faltar más de tres veces por mes y no más de 10 veces al año".

Consultado a las opiniones que indican que la medida mendocina representa una extorsión, Correas dijo que las estadísticas han demostrado que el incentivo lo pierden muy pocos trabajadores. "No se condice con la realidad. Si vos faltás más de lo determinado, no cobrás este estímulo. No se accede al premio y se descuenta el día no trabajado".

"Esto se planteó para regularizar ese gran ausentismo que había los días de clase, la resolución se pensó para favorecer también la tarea pedagógica de los alumnos", completó.

Entrevista de Miguel Clariá.