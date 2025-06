Massa llegó a la sede del PJ tras pedir a la corte "revisar" la causa contra CFK

En un contexto de incertidumbre ante un posible fallo de la Corte Suprema que podría condenar a la exvicepresidenta Cristina Kirchner en el caso Vialidad, el exministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, instó al máximo tribunal a aceptar el recurso extraordinario presentado por la defensa de la expresidenta y se dirigió a la sede del Partido Justicialista (PJ), donde se reunión la militancia.

Massa denunció que el proceso judicial está "plagado de irregularidades" y constituye un ejemplo de "judicialización de la política".

A través de un comunicado oficial, el Frente Renovador expresó su preocupación por la falta de imparcialidad en el proceso, señalando "investigaciones incompletas" y la ausencia de "instrumentos probatorios concluidos".

El escrito critica la "doble vara" en el tratamiento judicial hacia dirigentes peronistas en comparación con otros sectores políticos, lo que, según el espacio, "socava la legitimidad del sistema institucional".

La causa está plagada de irregularidades. Consideramos fundamental que la Corte Suprema de Justicia admita el recurso extraordinario presentado por la defensa de @CFKArgentina y revise la sentencia dictada por el TOF N.º 2 https://t.co/40jhuCn09G — Sergio Massa (@SergioMassa) June 10, 2025

"La salud de nuestra democracia no puede basarse en tecnicismos procesales. Las decisiones judiciales deben ser claras, fundamentadas y con todas las instancias agotadas", subrayó el comunicado.

En este sentido, el Frente Renovador exigió a la Corte Suprema que garantice el debido proceso y concluya la investigación de manera transparente, respetando las garantías legales.

La declaración de Massa y su espacio político se produce en un momento clave, mientras la Corte evalúa el recurso presentado por la defensa de Kirchner, lo que podría definir el futuro de una de las causas judiciales más relevantes del país.

Por su parte, Alberto Fernández también habló de la causa.

"Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK", redactó Alberto Fernández a través de su cuenta de X (ex Twitter), a menos de una hora de que la Corte hable.