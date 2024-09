Polémica por el proyecto que busca prohibir las app de viajes

Ayer taxistas nucleados en el Sindicato de Peones de Taxis de la Ciudad de Córdoba, realizaron una asamblea para pedir que se trate y apruebe en el Concejo Deliberante un proyecto oficialista para que el municipio pida que se bloqueen aplicaciones como Uber, Didi o Cabify.

Por un lado, Miguel Arias, titular del Sindicato, opinó que "no es legal" que estas aplicaciones funcionen en la ciudad. No obstante, el Sindicato de Conductores de Taxi, que reúne a otra facción de los trabajadores se mostró con una postura más flexible a favor de las app, ya que de alguna manera ellos también las utilizan y consideran que habría que regularla para ir hacia el futuro.

En este marco Diego Casado, concejal oficialista y autor del proyecto, argumentó en Cadena 3 que su motivación radica en que "la ilegalidad no le gane a la legalidad". Explicó que los taxis y remises están sujetos a controles municipales y, lo más importante, los vehículos autorizados cuentan con un seguro de responsabilidad civil, lo cual no ocurre con los automóviles que operan de manera ilegal. "Una persona que sube a estos automóviles no está cubierta por los riesgos de las personas transportadas", advirtió Casado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El concejal también destacó que los taxis legales deben cumplir con requisitos como aptos físicos y psicológicos, además de contar con dispositivos de seguridad como GPS y botón antipánico, aspectos que no están garantizados en los vehículos de plataformas no reguladas.

Por su parte, Claudio López, secretario Adjunto del Gremio de Conductores de Taxis, expresó que lamentan la postura que se opone a las app porque "el taxi está pasando por una crisis nunca antes vista". "Nosotros vemos que el Gobierno Municipal ha implementado más las políticas, más en el transporte. Un taxista pierde entre 40 y 60 mil pesos por día porque sus viajes son nuestros, no los hacemos. Siempre decimos que compitan en igualdad de condiciones entre las leyes", planteó.

Y señaló: "Tenemos 1.500 vehículos trabajando en la clandestinidad con Uber, 4.500 trabajando en la clandestinidad con Cabify, ya estamos llegando a los 500 móviles con Didi. Entonces, nos tenemos que dar un gran debate de todos los sectores por el bien del taxi".

Este tema genera opiniones divididas entre los taxistas, y su resolución podría tener un impacto significativo en el futuro del transporte en la ciudad de Córdoba.

Informe de Lucía González