Lucas Romero: "Milei necesita apoyo en las urnas, pese al respaldo de EE.UU."

El politólogo y director de Synopsis Consultores, Lucas Romero, analizó el impacto de las medidas del Gobierno nacional sobre la eliminación temporal de las retenciones y sobre el respaldo de Estados Unidos en el contexto económico, financiero y político-electoral de Argentina, de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Romero describió en diálogo con Cadena 3 el escenario previo como un "ataque de pánico" político y económico, desencadenado por la derrota del oficialismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. "Ese evento disparó una dinámica que se retroalimentaba con evidencia: una demanda creciente de dólares que el Banco Central debía atender vendiendo reservas, generando un temor irracional de que algo malo iba a pasar", explicó.

Según Romero, este pánico tuvo como base una desconfianza preexistente sobre la sostenibilidad del rumbo económico, marcada por la falta de acumulación de reservas, un riesgo país elevado y dudas sobre la capacidad de Argentina para refinanciar su deuda en 2026.

El politólogo destacó que el Gobierno logró calmar esta situación con dos medidas clave: la baja de retenciones, que generó la expectativa de una mayor oferta de dólares hasta las elecciones, y el fuerte respaldo de Estados Unidos, evidenciado en un tuit del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien expresó la disposición de su país a "hacer lo que sea necesario para ayudar a la Argentina". "Hoy tenemos una situación de calma producto de haber ingerido esos dos calmantes", afirmó Romero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, subrayó que los problemas de fondo siguen. "¿Cuán sustentable es este régimen cambiario y este programa económico para afrontar los desafíos que hay que enfrentar? ¿Y cuánto nivel de apoyo sigue teniendo Milei para sostener ese rumbo económico?", se preguntó. En este sentido, Romero señaló que las elecciones del 26 de octubre serán determinantes: un mal resultado podría generar un nuevo shock de desconfianza, mientras que un buen desempeño podría consolidar la confianza en el Gobierno.

Romero también abordó las críticas sobre la sustentabilidad del programa económico, especialmente en relación con los vencimientos de deuda de enero de 2026. "El mercado empezaba a evaluar la posibilidad de que Argentina, por no haber acumulado reservas, tuviera que encarar un proceso de reestructuración de la deuda con privados", indicó.

Aunque destacó que el respaldo de Estados Unidos aporta calma, aclaró que no resuelve la necesidad de Milei de obtener un respaldo electoral. "Si no hay una respuesta en las urnas, no va a haber ni Trump ni Scott Bessent que puedan desactivar la desconfianza sobre la condición política de Milei para sostener este rumbo económico", afirmó.

Por último, Romero remarcó que el Gobierno debe reformular su estrategia política. "La estrategia de haberse peleado con todos los que le habían proporcionado condiciones de gobernabilidad fue muy dañina", señaló, refiriéndose a las dificultades del oficialismo en el Congreso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.