El espaldarazo de EE.UU. hizo disparar los bonos y se hundió el riesgo país

FOTO: Wall Street evalúa si Bitcoin afianzará su alza o retrocederá una vez tocada una barrera de precio. FOTO:XINHUA/NA

La marea financiera de Argentina dio un giro repentino, pasando de la tormenta a un clima de optimismo. En una jornada que borró de un plumazo semanas de pesimismo, los bonos y acciones argentinas "volaron", impulsados por una serie de novedades que cambiaron el semblante de los mercados.

Los títulos públicos en dólares, como los Global 2041 y 2046, escalaron hasta un 12%, mientras que el riesgo país cayó 350 puntos básicos, un desplome del 24,1% que lo devolvió a niveles que no se veían en mucho tiempo.

El motor detrás de este rally no fue una, sino varias noticias de peso. La primera y más significativa, el respaldo explícito de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, envió un mensaje inequívoco: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina".

Estas palabras, amplificadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sugieren que Washington está evaluando opciones concretas como préstamos bilaterales, swaps de divisas y compras de deuda, con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central y dar un respiro a la tensión cambiaria.

La confirmación de una reunión entre el presidente Milei y Donald Trump, con la presencia de Bessent, solidifica esta percepción de apoyo incondicional.

A esta señal de confianza se sumó una decisión crucial en el frente doméstico: el gobierno de Argentina eliminó temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre.

La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca incentivar al sector agroindustrial a liquidar divisas, generando un shock de oferta de dólares para contener la volatilidad del mercado.

La respuesta no se hizo esperar: el dólar retrocedió entre un 5,6% y 9,3% en sus diferentes cotizaciones, un alivio palpable tras los picos históricos del pasado viernes.