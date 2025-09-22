El espaldarazo de EE.UU. hizo disparar los bonos y se hundió el riesgo país
Un mensaje del Tesoro de Estados Unidos prometiendo apoyo al país y la eliminación temporal de retenciones al campo provocaron un fuerte repunte de los mercados.
22/09/2025 | 15:47Redacción Cadena 3
FOTO: Wall Street evalúa si Bitcoin afianzará su alza o retrocederá una vez tocada una barrera de precio. FOTO:XINHUA/NA
La marea financiera de Argentina dio un giro repentino, pasando de la tormenta a un clima de optimismo. En una jornada que borró de un plumazo semanas de pesimismo, los bonos y acciones argentinas "volaron", impulsados por una serie de novedades que cambiaron el semblante de los mercados.
Los títulos públicos en dólares, como los Global 2041 y 2046, escalaron hasta un 12%, mientras que el riesgo país cayó 350 puntos básicos, un desplome del 24,1% que lo devolvió a niveles que no se veían en mucho tiempo.
El motor detrás de este rally no fue una, sino varias noticias de peso. La primera y más significativa, el respaldo explícito de Estados Unidos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, envió un mensaje inequívoco: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina".
Estas palabras, amplificadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sugieren que Washington está evaluando opciones concretas como préstamos bilaterales, swaps de divisas y compras de deuda, con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central y dar un respiro a la tensión cambiaria.
La confirmación de una reunión entre el presidente Milei y Donald Trump, con la presencia de Bessent, solidifica esta percepción de apoyo incondicional.
A esta señal de confianza se sumó una decisión crucial en el frente doméstico: el gobierno de Argentina eliminó temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre.
La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca incentivar al sector agroindustrial a liquidar divisas, generando un shock de oferta de dólares para contener la volatilidad del mercado.
La respuesta no se hizo esperar: el dólar retrocedió entre un 5,6% y 9,3% en sus diferentes cotizaciones, un alivio palpable tras los picos históricos del pasado viernes.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con la marea financiera de Argentina? La marea financiera de Argentina cambió de pesimismo a optimismo, con un aumento significativo en bonos y acciones.
¿Quién respaldó a Argentina en este cambio? El respaldo explícito provino de Estados Unidos, a través de su secretario del Tesoro, Scott Bessent.
¿Cuándo se eliminaron las retenciones a las exportaciones de granos? Las retenciones fueron eliminadas temporalmente hasta el 31 de octubre.
¿Dónde se confirmó la reunión entre Milei y Trump? La reunión se confirmó en el contexto de apoyo de Estados Unidos hacia Argentina.
¿Cómo impactó esta situación en el dólar? El dólar retrocedió entre un 3% y 7% en sus diferentes cotizaciones como respuesta a las nuevas medidas.