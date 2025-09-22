En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Se desplomó el dólar tras el apoyo de EE.UU. y la eliminación de las retenciones

La divisa norteamericana en el segmento oficial cayó $85 y se ofreció a $1.430 en el Banco Nación. También cayeron las versiones financieras y "blue" se vendió a $1.475.

22/09/2025 | 15:17Redacción Cadena 3

FOTO: El dólar cerró a $1.430 este lunes. (Foto: archivo)

El dólar oficial experimentó una fuerte caída de $85 en el Banco Nación y se alejó del techo de la banda cambiaria tras el anuncio de un respaldo económico del Tesoro de Estados Unidos y la confirmación del Gobierno argentino de eliminar las retenciones a las exportaciones de granos y carnes hasta el 31 de octubre. 

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó a través de su cuenta en X que Argentina es un "aliado sistémicamente importante" en América Latina y que su país está dispuesto a emplear todas las herramientas disponibles para apoyar al país. 

Entre las opciones mencionadas se encuentran líneas de swap, compras directas de divisas y deuda pública en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

En el mercado local, el dólar mayorista, referencia clave para los agroexportadores, retrocedió a $1.405 tras abrir en $1.475 y descender a $1.420 durante la jornada. 

Por su parte, el dólar minorista se cotizó a $1.408,18 para la compra y $1.467,80 para la venta, según el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central (BCRA); mientras que el dólar tarjeta o turista alcanzó los $1.872.

En el mercado paralelo, el dólar "blue" cayó $45, cotizando a $1.475 para la venta. El dólar MEP retrocedió un 5,8% a $1.461,22, con una brecha del 3,6% frente al mayorista, y el dólar Contado con Liquidación (CCL) bajó un 6,2% a $1.470,37, con un spread del 4,4%.

Fuentes del mercado indicaron que la autoridad monetaria "está preparada" para defender el techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.476,8, con una oferta de u$s200 millones. 

Sin embargo, tras el anuncio de la eliminación temporal de retenciones, la oferta privada de divisas superó el valor de la banda, contribuyendo a la caída del dólar.

En el mercado de futuros, los contratos de dólar registraron bajas, con proyecciones que sitúan el tipo de cambio mayorista en $1.394 a fines de septiembre y en $1.526 para diciembre, superando el techo de la banda.

Este escenario refleja un alivio en el mercado cambiario, impulsado por el respaldo internacional y las medidas locales, aunque los analistas advierten que la sostenibilidad dependerá de las condiciones asociadas al apoyo externo y de la evolución de la política económica.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho