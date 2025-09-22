Se desplomó el dólar tras el apoyo de EE.UU. y la eliminación de las retenciones

El dólar oficial experimentó una fuerte caída de $85 en el Banco Nación y se alejó del techo de la banda cambiaria tras el anuncio de un respaldo económico del Tesoro de Estados Unidos y la confirmación del Gobierno argentino de eliminar las retenciones a las exportaciones de granos y carnes hasta el 31 de octubre.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó a través de su cuenta en X que Argentina es un "aliado sistémicamente importante" en América Latina y que su país está dispuesto a emplear todas las herramientas disponibles para apoyar al país.

Entre las opciones mencionadas se encuentran líneas de swap, compras directas de divisas y deuda pública en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

En el mercado local, el dólar mayorista, referencia clave para los agroexportadores, retrocedió a $1.405 tras abrir en $1.475 y descender a $1.420 durante la jornada.

Por su parte, el dólar minorista se cotizó a $1.408,18 para la compra y $1.467,80 para la venta, según el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central (BCRA); mientras que el dólar tarjeta o turista alcanzó los $1.872.

En el mercado paralelo, el dólar "blue" cayó $45, cotizando a $1.475 para la venta. El dólar MEP retrocedió un 5,8% a $1.461,22, con una brecha del 3,6% frente al mayorista, y el dólar Contado con Liquidación (CCL) bajó un 6,2% a $1.470,37, con un spread del 4,4%.

Fuentes del mercado indicaron que la autoridad monetaria "está preparada" para defender el techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.476,8, con una oferta de u$s200 millones.

Sin embargo, tras el anuncio de la eliminación temporal de retenciones, la oferta privada de divisas superó el valor de la banda, contribuyendo a la caída del dólar.

En el mercado de futuros, los contratos de dólar registraron bajas, con proyecciones que sitúan el tipo de cambio mayorista en $1.394 a fines de septiembre y en $1.526 para diciembre, superando el techo de la banda.

Este escenario refleja un alivio en el mercado cambiario, impulsado por el respaldo internacional y las medidas locales, aunque los analistas advierten que la sostenibilidad dependerá de las condiciones asociadas al apoyo externo y de la evolución de la política económica.