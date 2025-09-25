En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

La Municipalidad de Córdoba pagará a proveedores con bonos por $50.000 millones

Los bonos de deuda se ofrecerán a 24 meses desde la fecha de emisión, programada para el 1 de octubre. La tasa aplicada será la Tamar y los intereses se pagarán de manera cuatrimestral.

25/09/2025 | 08:31Redacción Cadena 3

FOTO: Palacio 6 de Julio.

  1.

    Audio. La Municipalidad de Córdoba pagará a proveedores con bonos por $50.000 millones

    Radioinforme 3

    Episodios

La Municipalidad de Córdoba anunció la emisión de deuda por hasta 50.000 millones de pesos para pagar a sus proveedores y contratistas. Esta decisión se oficializó a través del boletín municipal.

Los bonos de deuda se ofrecerán a 24 meses desde la fecha de emisión, programada para el 1 de octubre. La tasa aplicada será la Tamar (Tasa Mayorista de Argentina), y los intereses se pagarán de manera cuatrimestral, con el primer pago correspondiente fijado para febrero de 2026.

Los proveedores que tengan compromisos de pago hasta el 31 de diciembre de este año recibirán estos bonos, con la particularidad de que el capital de la deuda no será cobrado hasta el 1 de octubre de 2027.

Este esquema de pago recordó a acciones similares en administraciones anteriores, como las gestionadas por José Manuel de la Sota. La actual administración justificó esta medida destacando que los recursos disponibles se utilizaron para cubrir necesidades básicas del municipio, incluyendo los subsidios al transporte.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho