La Municipalidad de Córdoba pagará a proveedores con bonos por $50.000 millones

La Municipalidad de Córdoba anunció la emisión de deuda por hasta 50.000 millones de pesos para pagar a sus proveedores y contratistas. Esta decisión se oficializó a través del boletín municipal.

Los bonos de deuda se ofrecerán a 24 meses desde la fecha de emisión, programada para el 1 de octubre. La tasa aplicada será la Tamar (Tasa Mayorista de Argentina), y los intereses se pagarán de manera cuatrimestral, con el primer pago correspondiente fijado para febrero de 2026.

Los proveedores que tengan compromisos de pago hasta el 31 de diciembre de este año recibirán estos bonos, con la particularidad de que el capital de la deuda no será cobrado hasta el 1 de octubre de 2027.

Este esquema de pago recordó a acciones similares en administraciones anteriores, como las gestionadas por José Manuel de la Sota. La actual administración justificó esta medida destacando que los recursos disponibles se utilizaron para cubrir necesidades básicas del municipio, incluyendo los subsidios al transporte.

Informe de Guillermo López.