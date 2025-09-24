En vivo

Argentina

Rosario

Opinión

Plan de pagos en Córdoba: todo lo que tenés que saber para regularizar

El plan municipal permite regularizar deudas hasta el 31 de julio con descuentos en intereses y facilidades de pago.

24/09/2025 | 12:01Redacción Cadena 3

FOTO: Palacio 6 de Julio.

Federico Albarenque Por Federico Albarenque

La Municipalidad de Córdoba anunció este martes un plan de regularización de deudas tributarias que apunta a aliviar a los contribuyentes en un contexto económico complejo. La subsecretaria de Ingresos Públicos, Magali Díaz, explicó en diálogo con Cadena 3 que la iniciativa estará vigente hasta el 31 de octubre e incluirá todas las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2024.

“Es una oportunidad para que los vecinos puedan ponerse al día y recuperar su condición de contribuyentes cumplidores. Nadie quiere deber, pero entendemos que muchas familias se atrasaron por la crisis”, destacó Díaz.

Qué deudas se pueden regularizar

El plan alcanza deudas de automotor, inmuebles, cementerio, comercio e industria, taxis, remises, mercados y otros derechos municipales. No incluye multas de tránsito, ya que corresponden al Tribunal de Faltas.

Beneficios y modalidades de pago

Los contribuyentes tendrán distintas opciones:

Pago de contado: 60% de reducción en los recargos por intereses.

Hasta 3 cuotas: 40% de reducción de recargos, con un interés del 1,5% mensual.

Hasta 18 cuotas: sin quita de recargos, pero con un interés del 2% mensual.

“Quien pague al contado podrá incluso usar la tarjeta Cordobesa en seis cuotas sin interés, accediendo igualmente al beneficio”, precisó la funcionaria.

Cómo adherirse

El trámite se podrá realizar a través del portal tributario de la Municipalidad o de manera presencial en las oficinas municipales.

Los tributos con mayor mora

Según Díaz, la mayor deuda se concentra en el impuesto automotor, en parte por cambios normativos que generan confusión al momento de registrar vehículos. Le sigue el inmobiliario, con un nivel de mora mensual cercano al 28%. En promedio, la morosidad alcanza al 25% de los contribuyentes.

“Sabemos que estos planes generan debate, porque siempre hay quienes cumplen en tiempo y forma. Pero la realidad es que no todos tienen las mismas posibilidades, y 14.000 pesos para muchos pueden ser decisivos”, sostuvo Díaz.

La subsecretaria insistió en que no se trata de fomentar la cultura del no pago, sino de dar un alivio “en un momento difícil que nos toca atravesar a todos”.

"Entrevista de Informados, al Regreso".

Lectura rápida

¿Qué plan anunció la Municipalidad de Córdoba? Un plan de regularización de deudas tributarias para aliviar a los contribuyentes.

¿Quién es la funcionaria que explicó el plan? La subsecretaria de Ingresos Públicos, Magali Díaz.

¿Cuándo estará vigente el plan? Estará vigente hasta el 31 de octubre e incluirá obligaciones vencidas al 31 de julio de 2024.

¿Qué deudas se pueden regularizar? Deudas de automotor, inmuebles, comercio e industria, entre otros, pero no incluye multas de tránsito.

¿Cómo se puede adherir al plan? A través del portal tributario de la Municipalidad o de manera presencial en las oficinas municipales.

