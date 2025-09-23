Córdoba: provincia y municipio lanzan plan de cuotas para impuestos y multas
El programa de facilidades provincial será por hasta 24 cuotas y perdón de 70% de intereses. Desde el Palacio 6 de Julio, en tanto, será por hasta 18 cuotas. La Municipalidad pagará cuota del bono en dólares con recursos propios
23/09/2025 | 11:11Redacción Cadena 3
FOTO: Rentas Córdoba. (Foto: Gobierno de Córdoba)
El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini presentaron casi al unísono un plan "excepcional" de facilidades de pago para deudas tributarias, tasas y multas con el objetivo de mejorar sendas recaudaciones.
En el caso de la Provincia, a través del ministerio de Economía y Gestión Pública, publicó este martes en el Boletín Oficial un “régimen excepcional de regularización” para deudores de impuestos, tasas y multas en toda la provincia.
El mismo establece que aquellos contribuyentes que quienes tienen deudas “hasta 31 de diciembre de 2024” tendrán una condonación parcial del 70% de los recargos resarcitorios e intereses por mora; y se podrá abonar hasta en 24 cuotas. Incluye a la Dirección General de Rentas como a otros organismos del Estado.
De acuerdo a lo publicado, podrán acceder a este régimen quienes tengan vencimientos "al día 31 de agosto de 2025" y podrán presentarse hasta el 30 de noviembre. Incluye, aclara el decreto 222/2025, multas de la Policía Caminera "con independencia de la fecha en que hayan sido labradas”.
/Inicio Código Embebido/
#BOP— Guille López (@guielopez) September 23, 2025
El @gobdecordoba anuncia plan de facilidades de pago de tributos (incluida multas de la Caminera) que vencieron en agosto. pic.twitter.com/qRZOlcszbk
/Fin Código Embebido/
Municipalidad paga el bono con recursos propios y lanza plan de pago
Desde el Palacio 6 de Julio anticiparon a Cadena 3 que la cuarta cuota del bono en dólares tomado en 2016 y refinanciado en 2020 y que demandará una erogación de alrededor de $33.000 millones de pesos (unos US$ 24 millones) será abonado con recursos propios.
El dato lleva tranquilidad a inversores en títulos subnacionales pero obliga al intendente Daniel Passerini a buscar una estrategia para cubrirse de posibles riesgos ante la imposibilidad de rolear instrumentos de financiamiento para hacer frente a ese pago.
"Vamos a presentar un esquema que incluye un exhaustivo control del gasto, una mejora en la recaudación que incluye un plan de pagos y un fomento a la actividad productiva que prevé reducción de tasas contra mayores inversiones", explicaron desde el gabinete del intendente.
El programa de facilidades municipal se presentaría esta semana y permitiría pagos de hasta 18 cuotas de deudas en tasas y otros pagos al municipio, con reducciones en intereses y punitorios.
En tanto, sobre el recorte de gastos, explicaron que se enfocarán en reducir posibles funciones superpuestas, priorizar gastos pero sin descuidar obras y no descartan mejorar un plan de retiros y pasividad anticipada para morigerar la masa salarial, explicó la fuente.
En tanto, en noviembre vencen el programa de Letras municipales por casi 30.000 millones de pesos -la manera que tiene el municipio de financiarse desde hace casi dos décadas- y esperan que las condiciones de mercado mejoren. La semana pasada el precio del dinero cotizaba a una tasa Tamar + 5,5%.
Los tributos provinciales alcanzados son los siguientes:
- Impuesto sobre los Ingresos Brutos
- Impuesto Inmobiliario
- Impuesto de Sellos
- Impuesto a la Propiedad Automotor
- Impuesto a las Embarcaciones
- Tasas Retributivas de Servicios, excepto Tasa de Justicia.
- La deuda (capital y sus intereses) de los agentes de retención, percepción y/o recaudación por la omisión de actuar en tal carácter.
- Multas provenientes de infracciones al régimen de agentes de información.
- Multas que correspondan a los agentes de retención, percepción y/o recaudación.
Lectura rápida
¿Qué plan presentaron? El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini presentaron un plan de facilidades de pago para deudas tributarias, tasas y multas.
¿Quiénes pueden acceder al régimen? Los contribuyentes con deudas hasta el 31 de diciembre de 2024 y vencimientos al 31 de agosto de 2025.
¿Cuándo se puede presentar? Las solicitudes para acceder al régimen se pueden presentar hasta el 30 de noviembre.
¿Dónde se publicaron los detalles del régimen? Los detalles fueron publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.
¿Por qué se implementa este plan? Para mejorar las recaudaciones de la Provincia y el municipio.