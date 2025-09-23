Córdoba: provincia y municipio lanzan plan de cuotas para impuestos y multas

Por Guillermo López

El gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini presentaron casi al unísono un plan "excepcional" de facilidades de pago para deudas tributarias, tasas y multas con el objetivo de mejorar sendas recaudaciones.

En el caso de la Provincia, a través del ministerio de Economía y Gestión Pública, publicó este martes en el Boletín Oficial un “régimen excepcional de regularización” para deudores de impuestos, tasas y multas en toda la provincia.

El mismo establece que aquellos contribuyentes que quienes tienen deudas “hasta 31 de diciembre de 2024” tendrán una condonación parcial del 70% de los recargos resarcitorios e intereses por mora; y se podrá abonar hasta en 24 cuotas. Incluye a la Dirección General de Rentas como a otros organismos del Estado.

De acuerdo a lo publicado, podrán acceder a este régimen quienes tengan vencimientos "al día 31 de agosto de 2025" y podrán presentarse hasta el 30 de noviembre. Incluye, aclara el decreto 222/2025, multas de la Policía Caminera "con independencia de la fecha en que hayan sido labradas”.

El @gobdecordoba anuncia plan de facilidades de pago de tributos (incluida multas de la Caminera) que vencieron en agosto.

Municipalidad paga el bono con recursos propios y lanza plan de pago

Desde el Palacio 6 de Julio anticiparon a Cadena 3 que la cuarta cuota del bono en dólares tomado en 2016 y refinanciado en 2020 y que demandará una erogación de alrededor de $33.000 millones de pesos (unos US$ 24 millones) será abonado con recursos propios.

El dato lleva tranquilidad a inversores en títulos subnacionales pero obliga al intendente Daniel Passerini a buscar una estrategia para cubrirse de posibles riesgos ante la imposibilidad de rolear instrumentos de financiamiento para hacer frente a ese pago.

"Vamos a presentar un esquema que incluye un exhaustivo control del gasto, una mejora en la recaudación que incluye un plan de pagos y un fomento a la actividad productiva que prevé reducción de tasas contra mayores inversiones", explicaron desde el gabinete del intendente.

El programa de facilidades municipal se presentaría esta semana y permitiría pagos de hasta 18 cuotas de deudas en tasas y otros pagos al municipio, con reducciones en intereses y punitorios.

En tanto, sobre el recorte de gastos, explicaron que se enfocarán en reducir posibles funciones superpuestas, priorizar gastos pero sin descuidar obras y no descartan mejorar un plan de retiros y pasividad anticipada para morigerar la masa salarial, explicó la fuente.

En tanto, en noviembre vencen el programa de Letras municipales por casi 30.000 millones de pesos -la manera que tiene el municipio de financiarse desde hace casi dos décadas- y esperan que las condiciones de mercado mejoren. La semana pasada el precio del dinero cotizaba a una tasa Tamar + 5,5%.

Los tributos provinciales alcanzados son los siguientes:

- Impuesto sobre los Ingresos Brutos

- Impuesto Inmobiliario

- Impuesto de Sellos

- Impuesto a la Propiedad Automotor

- Impuesto a las Embarcaciones

- Tasas Retributivas de Servicios, excepto Tasa de Justicia.

- La deuda (capital y sus intereses) de los agentes de retención, percepción y/o recaudación por la omisión de actuar en tal carácter.

- Multas provenientes de infracciones al régimen de agentes de información.

- Multas que correspondan a los agentes de retención, percepción y/o recaudación.