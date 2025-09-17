Córdoba se moviliza hoy en defensa de la universidad pública

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) convocó a la comunidad universitaria y a la sociedad cordobesa a participar este miércoles 17 de septiembre de la tercera marcha federal universitaria, que partirá desde el Monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria, hacia el centro de la ciudad. La movilización se realizará en rechazo al veto presidencial a la reciente ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso y considerada clave por las universidades públicas.

Según explicó la presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, Constance Keegan Ferrando, en diálogo con Cadena 3, la concentración comenzará a partir de las 13 horas, y la marcha avanzará por la zona céntrica, pasando por Obispo, Trejo y Avenida Grigoyen, hasta culminar con la lectura de un documento que se está articulando a nivel nacional. “Esperamos poder mostrar esta movilización masiva y el apoyo de la sociedad en las universidades”, señaló Keegan Ferrando, quien destacó que la convocatoria no solo apunta a estudiantes y personal universitario, sino a toda la ciudadanía cordobesa.

Reclamo por presupuesto universitario

La manifestación también se centra en el debate sobre el presupuesto universitario. Keegan Ferrando advirtió que la propuesta oficial de 4,8 billones de pesos para el sistema universitario no cubre las necesidades reales, y que según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades requieren cerca de 7 billones de pesos para garantizar su funcionamiento pleno, incluyendo infraestructura, hospitales universitarios y salarios, que también presentan retrasos.

“El presupuesto universitario es mucho más que solo el gasto de funcionamiento; hoy las universidades necesitan más de 7 billones”, enfatizó la representante universitaria. Señaló además que la cifra anunciada para 2026 prácticamente mantiene los valores de 2025, un año marcado por restricciones presupuestarias y crisis económica, que han afectado el normal desempeño de las instituciones.

Coordinación y alcance de la movilización

El rector de la UNC, Jhon Boretto, se reunió este lunes con representantes de gremios docente y no docente, la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y autoridades de las distintas unidades académicas para coordinar la jornada. El acto central se realizará a las 15.30 en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, con la participación de autoridades universitarias, gremios y representantes estudiantiles.

La movilización convocará no solo a la UNC, sino también a la Universidad Provincial de Córdoba, la Facultad Regional Córdoba de la UTN y la Universidad de Villa María, además de organizaciones sociales, gremios, sindicatos y partidos políticos vinculados a los sectores de salud y educación.

La marcha busca visibilizar el reclamo por un financiamiento universitario adecuado y poner de relieve la importancia de garantizar la previsibilidad del sistema público de educación superior en un contexto económico complejo a nivel nacional.

Informe de Alejandro Bustos y Lucía González.