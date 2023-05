Advierten que la devaluación y la falta de insumos golpea a las heladerías

Desde noviembre del año pasado, la industria heladera en Argentina enfrenta una situación complicada. Martín Oddo, CEO del Grupo ODDO, propietario de heladerías como Bariloche y Glups, explicó a Cadena 3 cómo la falta de insumos y la devaluación del peso ante el dólar afectan a la empresa.

"Nos hemos visto afectados desde noviembre del año pasado. Hay algunos insumos que tienen algún ingrediente que proviene del exterior, entonces se complica a veces el abastecimiento", comenta Oddo. Hasta ahora, la empresa pudo enfrentar esta situación gracias a un sobrestock de materia prima, pero se les dificulta reabastecerse en temporada baja.

"Hoy nos está costando en temporada baja tratar de recomprar esa mercadería que teníamos ''sobrestockeada'', porque hay faltantes, restricciones o algunos proveedores te meten dentro de un sistema de cupo porque no están logrando importar la materia prima para elaborar", señaló a Cadena 3 el CEO de Grupo ODDO.

Y amplió: "Hay un tipo de cambio que no es tan real. La falta de acceso al dólar por parte de los importadores hace que haya cuentas y precios de productos que los analizas y ni siquiera están calculados en dólar "blue", están superiores a un "blue" porque tienen la incertidumbre de cuánto van a poder recomprar esa materia prima", explica Oddo.

El Grupo ODDO sigue la política de precios del líder del mercado, lo que implica incrementos casi todos los meses. "Nos pasa lo mismo que le ocurre al asalariado que viene corriendo la inflación de atrás", comenta el CEO.

Oddo expresó que no ve una solución a corto o mediano plazo, ya que la falta de dólares es un problema estructural. "La situación es compleja y no veo en el corto o mediano plazo que pueda haber una solución. O sea, dólares no hay, no sé cómo los van a generar. Si tenemos que arrancar y tenemos problemas de abastecimiento, el arranque de la temporada va a ser complejo", concluyó.

Informe de Guillermo López.