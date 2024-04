Rada, excombatiente: "A Malvinas voy a volver con mi DNI, no con un pasaporte"

La historia del rosarino Rubén Rada es una de tantas marcadas por el desembarco en las Islas Malvinas hace 42 años. El excombatiente recordó lo vivido en diálogo con Cadena 3 Rosario y destacó que no volverá en tanto deba hacerlo utilizando un pasaporte, en clara referencia al territorio nacional. “El pueblo es el que te abraza en cada desfile”, expresó.

“Es algo muy emotivo, y a medida que uno va peinando canas se vuelve más sensible”, comenzó en Radioinforme 3, y añadió que como veteranos “nos abrazamos a la solidaridad que nos sanó, mientras nuestros compañeros se enfermaban o se suicidaban”. “Lo importante es que el pueblo entendió que son las riquezas que nos robaron”, continuó.

Rada fue llevado a la Triple Frontera y formaba parte del Regimiento de Infantería 4 en la época previa al conflicto bélico. Había estado de baja, hasta que fue vuelto a convocar. “Nos llevaron al sur, nos dijeron que íbamos a tener que custodiar la frontera con Chile y un día nos subieron a un avión sin asientos. En pleno viaje nos afirmaron que íbamos a ser parte de la historia”, reveló.

Al llegar a las islas, contó, “éramos inconscientes, no sabíamos que era una guerra”. Del mismo modo, refirió que en ese tiempo junto a sus compañeros “recordábamos a las maestras de primaria que nos decían que las Malvinas eran argentinas con un mapita”.

Tras la guerra, Rada recordó que no había trabajo para su generación ni pudieron insertase en el mercado, ya que “había una fábula que decía que podíamos tener problemas y después no nos podían echar”. “Nos unimos y tuvimos conquistas. El Estado nos arregló con una pensión, pero hubiera sido mejor que nos becaran para estudiar y no les sacaramos un peso al pueblo”, destacó.

Para concluir, el excombatiente dijo que no regresará a las Islas Malvinas mientras deba hacerlo con un pasaporte. “Voy a ingresar con mi DNI, como a cualquier provincia de la Argentina”, subrayó.