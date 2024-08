Nicolás Mayoraz, tras ser denunciado por violencia de género: "Es una locura"

Nicolás Mayoraz, diputado nacional de La Libertad Avanza, habló tras el escándalo que se vivió en el Congreso Nacional luego de la no aprobación del aumento de fondos para la SIDE. La cuestión parlamentaria quedó opacada por cruces posteriores por los que el legislador santafesino fue denunciado por su par Lourdes Arrieta por violencia de género.

“La denuncia es un disparate. Había 38 diputados presentes y todos me apoyaron cuando se enteraron, fue todo una locura. El bloque me respaldo porque es un sinsentido. El fiscal desestimo la denuncia con términos más duros que los que use yo”, aseguró Mayoraz en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Además, en cuanto a la cuestión política, explicó: “No hay un bloque quebrado. Esta persona (Arrieta) está siendo funcional al kirchnerismo. Le pregunté si no se daba cuenta de que estaba perjudicando al partido y al Gobierno. El bloque está unido, salvo estás situaciones como las de Arrieta. Eso uno no lo termina de entender, ¿a qué está jugando? Hay mucha gente que es nueva en la política”.

“El PRO le dio el quorum al kirchnerismo. Nosotros nos sentamos cuando ya había quorum. Nosotros estamos convencidos de que la SIDE está desfinanciada y es raquítica. Y Argentina vive amenazas muy concretas en la Triple Frontera. Hay amenazas de Irán. La manera de prevenir atentados es contar con organismos de inteligencia que sean serios”, amplió, y aclaró: “No hay que expulsar a los legisladores que visitaron a represores, respeto la libertad de todos. Que lo organizó Martín Menem es una mentira”.

En los cruces post debate parlamentario estuvo implicada la diputada libertaria Rocío Bonacci, hija de José, histórico dirigente santafesino.

Él, tras lo sucedido, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y manifestó: “Yo lo quiero a Mayoraz, lo conozco hace mucho tiempo. Siempre llego primero a dónde él llega después. El bloque no debe partirse, pero deben hacer un esfuercito para que esto no sea así. El esfuerzo lo deben hacer quienes lideran. Se terminó una batalla que perdimos y había que contar los muertos, pero la reunión fue para criticar a Lourdes Arrieta. Mayoraz buscaba desestabilizar al contrincante, querían hacer entrar en crisis a Arrieta. Hoy el término de la violencia de género se aplica a cualquier cosa”.