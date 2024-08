Golpe opositor: Diputados rechazó el DNU que aumentaba los fondos de la SIDE

En un clima de fuerte tensión, la oposición de la Cámara de Diputados logró rechazar el decreto que reforzó el presupuesto para la SIDE y le asestó un duro golpe al oficialismo.

Con 156 votos afirmativos, 52 negativos y seis abstenciones, se aprobó la declaración de rechazo al DNU presentado por el Poder Ejecutivo como de "Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional".

El diputado nacional de la UCR Pablo Juliano celebró que la Cámara baja haya rechazado el decreto 656 que amplió en 100 mil millones de pesos en gastos reservados para la SIDE.

El legislador radical cercano a Facundo Manes fue quien leyó la moción para que se votara la declaración de rechazo al DNU. "Es inmoral que el Gobierno diga que no hay plata para jubilados y docentes pero sí para el espionaje", consideró Juliano.

Luego de que se aprobara en la Cámara de Diputados la declaración de rechazo al DNU 656 que multiplicó el presupuesto para gastos reservados de la SIDE, se sometió a votación la inclusión en el tratamiento de la sesión el proyecto que apunta a declarar la nulidad del decreto, pero no obtuvo la mayoría especial necesaria.

Se requerían las dos terceras partes de los votos de los presentes para poder tratar sobre tablas sin dictamen, dado que la iniciativa que tiene como autores a Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) tenía giro a la comisión de Asuntos Constitucionales

"Esto no es el cambio. Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al Gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que "no hay plata", y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio. El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables", expresó ese partido en un comunicado en X.

ESTO NO ES EL CAMBIO



Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un… — PRO (@proargentina) August 21, 2024

En tanto, el diputado nacional Rodrigo de Loredo explicó en sus redes sociales que "la cifra importa un aumento sustancial de los gastos reservados de la SIDE, sin que hayan sido suficientemente explicados los graves motivos que deberían justificarlo. Reconocemos la importancia de la seguridad nacional, pero una asignación imprevista de semejante magnitud debería apoyarse en motivos que, hoy, se desconocen".

Y agrega: "Los argentinos atraviesan un período de ajuste de la economía para corregir tantos años de descontrol populista. Los jubilados, la educación y los ingresos de la clase media padecen recortes que convierten en inoportuno y poco feliz el aumento del presupuesto para la SIDE".

"Luego de tantos años de desencuentros en la materia, la democracia argentina se merece un debate real y serio sobre los organismos de inteligencia, frente a un mundo complejo y los desafíos del crimen organizado, el terrorismo y la ciberseguridad", completa el comunicado de De Loredo.

La mayoría de los @diputadosucr dará quórum en la sesión especial de hoy y rechazará el DNU que asigna un aumento de 100.000 millones de pesos para los gastos reservados de la SIDE.



La cifra importa un aumento sustancial de los gastos reservados de la SIDE, sin que hayan sido… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) August 21, 2024

