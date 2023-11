Iribarren: "No quiero confrontar con Pullaro, no había un fiscal trabajando"

El crimen del policía Leoncio Bermúdez sacudió todos los niveles del Estado. En la jornada de este miércoles, el gobernador electo Maximiliano Pullaro criticó al MPA por estar cerrado a partir del feriado administrativo.

María Eugenia Iribarren, fiscal regional de Rosario, respondió en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y planteó que “no busca confrontar” con el ex ministro de Seguridad de la Provincia. Sin embargo, señaló: "No sé de dónde sacaron eso. No hubo un solo fiscal trabajando, hubo inclusive audiencias. Hay una fiscal en el caso, pero trabajamos muchos sobre el tema”.

“Además del fiscal de homicidios hay cuatro funcionarios de turno activo, de flagrancia, delitos sexuales, etc. Además, hay fiscales en las otras dependencias. Fiscales trabajando en medidas a tomar. Para los fiscales no existen los feriados o los fines de semana”, remarcó.

En la misma línea, planteó: “Se están llevando a cabo muchísimas medidas, acordes a la gravedad del caso. A todos nos tiene consternados la situación. Ayer hubo un allanamiento con resultados sorprendentes”.

“Una de las principales hipótesis es que trataron de rescatarlo”, continuó la fiscal. Y expresó: “Son casos que uno nunca quiere ver, sobre todo cuando la víctima es un personal policial que está en funciones para preservar a la gente. Son hechos que salen de la cotidianeidad, de los hechos que lamentablemente vemos”.