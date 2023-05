Cannes recibió con aplausos a Johnny Depp pero dicen que su película es mala

Johnny Depp reapareció en Cannes .Es en la película ¨Jeanne du Barry", de Maïwenn, es su primer papel protagonista en tres años

Warner lo dio de baja en "Animales fantásticos" después de que un tribunal en 2020 le quitara la razón en su intento de desmentir un artículo de prensa que le acusaba de maltratar a su ex Amber Heard.

Además, ahora se encuentra en plena preparación de la que será su otra vuelta, a la dirección, de la mano de un ''biopic'' de Modigliani. Y, por último, se acaba de hacer público que su cuenta corriente ha aumentado 20 millones de dólares gracias a la generosa contribución de una marca de colonia de la que él es imagen .

Pero así como el público recibió a Depp con un aplauso interminable, los críticos se han arrojado sobre la película "Jeanne du Barry" al comentar que es aburridísima.

El actor estadounidense, con el pelo largo recogido y lentes de sol, fue recibido con los brazos abiertos en la alfombra roja, firmó numerosos autógrafos y se hizo selfies con sus seguidores, pero previamente un centenar de profesionales franceses manifestó hostilidad hacia el actor de Hollywood, con un manifiesto de rechazo.

Al poner en "la alfombra roja a hombres y mujeres que agreden, el festival envía el mensaje de que en nuestro país podemos continuar ejerciendo violencia con total impunidad, que la violencia es aceptable en los lugares de creación", señaló el colectivo de 123 trabajadores del sector del cine francés, en un texto publicado en el diario Libération.

Con las habituales polémicas, Cannes sigue siendo un festival atractivo para la industria cinematográfica.

Este año no faltarán grandes personalidades del cine como Martin Scorsese que dirigió Killers of the flower moon, sobre una serie de asesinatos de indígenas en Estados Unidos en los años 1920, con Leonardo DiCaprio.

También estará presente Harrison Ford (80 años), que presenta la quinta y posiblemente última entrega como Indiana Jones.

Uno de los más relevantes directores de cine europeo, Pedro Almodóvar, presentará un cortometraje con Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal. Michael Douglas fue premiado con una Palma de Oro honorífica por décadas de carrera.