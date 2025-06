Emilia Mazer reflexiona sobre los estereotipos que marcaron su carrera en La Ballena

Emilia Mazer, reconocida por su papel en La Ballena, producción que se presenta en la cartelera porteña junto a Julio Chávez, compartió sus pensamientos sobre la percepción de su imagen en el ámbito artístico. La actriz, conocida por figura icónica en Los chicos de la guerra, expresó que le fue difícil aceptar que el público la relacionara con sus personajes en lugar de verla como ella realmente es. "Durante años fui la chica de las tetas de Los chicos de la guerra", recordó, reflejando el peso que esos papeles tuvieron en su vida profesional.

Desde su adolescencia, Mazer advirtió que la gente la reconocía por su trabajo en pantalla, confundiendo su personalidad real con la de los personajes que interpretaba. Afirmó: "La gente siempre creyó que yo era como mis personajes. La sex symbol que veían me la adjudicaban a mí, y mi personalidad está muy alejada de eso". Esta confusión tomó una carga emocional significativa en su desarrollo como actriz.

Al profundizar en su experiencia, Mazer vinculó esta identidad impuesta a su contexto personal. "Yo soy hija de la dictadura, era otra sociedad. Soy de la generación que íbamos a los cumpleaños de 15 sin escote y con pollera larga. Por eso me costó mucho interpretar a los personajes que me tocaron. Esto lo trabajé mucho en terapia", confesó, evidenciando la lucha interna que enfrentó para reconciliar su imagen pública con su verdadero ser.

Finalmente, Mazer rechazó los estándares de belleza convencionales que suelen imperar en el mundo del espectáculo. "Soy rara, no trato de que me quieran. No saludo a todos. Siempre estoy mirando al piso porque soy tímida", concluyó, resaltando su autenticidad fuera de los moldes establecidos. La actriz se muestra como una voz que desafía y redefine lo que significa ser actriz en la actualidad.