Condenable comportamiento racista

Fernando Genesir

-Quisiera compartir algunas reflexiones a propósito de lo que pasó el domingo en una cancha de fútbol en España, cuando jugaban el Valencia y el Real Madrid. En esas circunstancias, un jugador brasileño Vinicius Junior fue víctima de insultos racistas por parte de los hinchas del equipo local.

- Gritos de mono, agresiones, incluso algunos objetos que se lanzaron al campo de juego. Todo eso tuvo que soportar Vinicius Junior durante el encuentro. Claro, salió diciendo “no quiero jugar más”. Lamentablemente, no es la primera vez que ocurre esto y por eso escribió una carta expresando su dolor y algunas reflexiones.

- Dice Vinicius cada partido fuera de casa, en una sorpresa desagradable. Y hubo muchos esta temporada. Deseos de muerte, muñecos ahorcados, muchos gritos criminales, todo registrado. Pero el discurso siempre es el mismo.

- El discurso siempre cae en casos aislados o en un hincha y dice Vinicius, no, no son casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España. Bueno, a propósito de esto que dice Vinicius, quisiera compartir una reflexión. Qué hace nuestro colega Carles Francino en una columna en la Cadena Ser donde se pregunta ¿ Y si resulta que no son sólo cuatro descerebrados?

- ¿Y si la cosa va más allá de los estadios de fútbol? A lo mejor tenemos que hablar claro. Hoy que la gran noticia del día son los insultos racistas contra Vinicius, todas las reacciones que han provocado y la investigación que se abre en la justicia.

-Pues igual no estaría mal que nos mirásemos al espejo y no rasgarnos las vestiduras si concluimos que el racismo forma parte de nuestro paisaje. Llevamos siglos de supremacismo blanco en la historia, en la educación, en la cultura, en la economía, en todo.

-A Vinicius le siguen llamando mono. La policía identifica mucha más gente en la calle y si tiene rasgos árabes, latinos o si es negra. Los trabajos más penosos, los peor pagados se dan casi siempre con migrantes, muchos de ellos africanos. Bueno, seamos honestos, pues claro que hay racismo en España.¿Y por casa cómo andamos?.