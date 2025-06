Briatore elogió a Colapinto y negó rumores: "Hoy hizo un trabajo magnífico"

El director de Alpine, Flavio Briatore, no escatimó en elogios hacia el joven piloto argentino Franco Colapinto tras su destacada actuación en la clasificación del Gran Premio de Canadá, donde logró un sólido 10° puesto, tras la penalización a Tsunoda y Hadjar.

“Hoy Franco estaba muy contento porque, en su primer buen fin de semana de carreras, lo está haciendo muy bien. Era una persona diferente, un tipo diferente, con mucha confianza”.

El italiano subrayó el arduo trabajo del pilarense, quien pasó “tres o cuatro días” en la base del equipo en Inglaterra la semana pasada, inmerso en el simulador y en charlas extensas con los ingenieros.

“Hemos estado trabajando muy duro, él también”, afirmó Briatore, quien destacó la conexión de Colapinto con el equipo: “Se siente bien con el coche, con la gente y con el equipo. Me alegro por él”.

Este esfuerzo conjunto rindió frutos, ya que el argentino se mostró cómodo con el Alpine A525 y logró meterse en Q2 por primera vez, superando a su compañero Pierre Gasly, quien partirá desde el fondo de la grilla.

Con la mirada puesta en la carrera, Briatore no ocultó sus ambiciosas expectativas: “Queremos ganar la carrera y terminar en los puntos; eso es lo que esperamos”.

Aunque reconoció la dificultad de la tarea, celebró el desempeño de Colapinto: “Hoy ha hecho un trabajo magnífico; estamos muy contentos, él está muy contento, el equipo está muy contento con él”.

Para el italiano, la clave del éxito del argentino radica en su profesionalismo y en la confianza que ha ganado tras intensas sesiones de trabajo. “Ayer hablé con él durante horas. Solo necesita sentirse seguro con el coche y darle confianza. Estaba conduciendo con el freno”, reveló.

Sin embargo, Briatore no se limitó a los elogios y aprovechó para enviar un mensaje contundente a los medios y las redes sociales, a quienes acusó de generar rumores infundados sobre el futuro de Colapinto.

“Ustedes dicen un montón de basura, ese es el problema. Todos estos malditos rumores vienen de la ciudad, de Argentina, de ustedes. La culpa es suya, no mía”, disparó, visiblemente molesto.

“Tienen que apoyar a Franco, no echarle la culpa. Es joven y está en un solo equipo. No es fácil empezar, no es fácil para nadie”. En un tono apasionado, instó a proteger al piloto de 22 años: “Tienen el pase a la Fórmula 1, tienen que proteger a su piloto”.

Briatore dejó claro que Colapinto es una pieza clave para Alpine: “El equipo está contento con Franco, Franco es parte del equipo, no conozco ningún rumor”. Con esta defensa, el director no solo reafirmó su respaldo al argentino, sino que también destacó su potencial para seguir creciendo en la máxima categoría. “Son profesionales y compiten. Si compiten bien, ¡bravo! Si no compiten bien, ¡bravo! Así de simple”, sentenció.

Informe de Fernando Gazzano.